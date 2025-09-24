A$AP Rocky: «Ελπίζουμε το μωρό μας να είναι κορίτσι»

Ο A$AP Rocky εξέφρασε την επιθυμία του να αποκτήσει ένα κοριτσάκι, καθώς εκείνος και η σύντροφός του Rihanna περιμένουν το τρίτο τους παιδί. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Elle, ο γνωστός ράπερ ανέφερε: «Ελπίζω να είναι κορίτσι. Το ελπίζω πραγματικά. Προσευχόμαστε να είναι κορίτσι». Σύμφωνα με το People, το ζευγάρι έχει ήδη δύο γιους, τον 2χρονο Riot και τον 3χρονο RZA.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, στην πρώτη εγκυμοσύνη επέλεξαν να μάθουν το φύλο του μωρού, ενώ στη δεύτερη και τώρα στην τρίτη, προτίμησαν να το ανακαλύψουν τη μέρα της γέννησης. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα του το νέο μέλος της οικογένειας να είναι κορίτσι. «Αυτή η εγκυμοσύνη είναι τόσο διαφορετική από τις άλλες δύο. Το καταλαβαίνεις από την εμπειρία. Νιώθω ότι θα είναι κορίτσι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο A$AP Rocky αναφέρθηκε και στην πορεία της καριέρας του, παραδεχόμενος πως στο παρελθόν θεωρούσε ότι έπρεπε να υιοθετήσει την εικόνα του «πλεϊμπόι» για να ανταποκριθεί στο πρότυπο του ροκ σταρ.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, καθώς ωρίμασε ως καλλιτέχνης, συνειδητοποίησε ότι «δεν υπάρχει μέλλον» σε αυτόν τον τρόπο ζωής. «Αυτό που είναι πραγματικά σπουδαίο είναι να μεγαλώνεις μια οικογένεια και να την αγαπάς. Να είσαι εκεί γι' αυτήν», τόνισε. Ο ράπερ μίλησε επίσης για την καθυστέρηση της κυκλοφορίας του τέταρτου άλμπουμ του με τίτλο «Don't Be Dumb», εξηγώντας πως τόσο οι νομικές του περιπέτειες όσο και οι οικογενειακές εξελίξεις συνέβαλαν σε αυτό. «Δεν θέλω να ρίξω όλη την ευθύνη στην δικαστική μου υπόθεση, γιατί η ζωή είχε τα δικά της», ανέφερε, προσθέτοντας: «Δεν είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε παιδιά, αλλά όταν συμβαίνει, πρέπει να προσαρμοστείς και να προχωρήσεις με αυτό. Πρέπει να είμαι παρών για την οικογένειά μου, γιατί αυτή είναι η πρώτη μου προτεραιότητα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

