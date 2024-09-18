Λογαριασμός
Bill Cosby: Δέκα ακόμη γυναίκες τον κατηγορούν για σεξουαλική κακοποίηση – Έχουν καταθέσει αγωγή

Ο κάποτε «αγαπημένος μπαμπάς της Αμερικής» έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική επίθεση σε περισσότερες από 60 γυναίκες!

Bill Cosby

Ο Αμερικανός κωμικός, Μπιλ Κόσμπι, ο οποίος καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση το 2018, είναι αντιμέτωπος με νέες κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα, δέκα γυναίκες έχουν καταθέσει αγωγή και κατηγορούν ξανά τον ηθοποιό για σεξουαλική κακοποίηση. 

Μάλιστα, δικαστής στο Λας Βέγκας επέτρεψε να προχωρήσει η αγωγή τους. Αυτό συμβαίνει, αφού η Νεβάδα κατάργησε πέρυσι την παραγραφή των αστικών αξιώσεων των επιζώντων σεξουαλικής βίας.

Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Γκλόρια Ναβάρο, απέρριψε το επιχείρημα του Κόσμπι ότι ο νόμος παραβιάζει τα δικαιώματά του στη δίκαιη διαδικασία.

Bill Cosby

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νεβάδα, δεν υπάρχει αστική αξίωση για σεξουαλική επίθεση, αλλά όλες οι γυναίκες ισχυρίστηκαν ότι ο Κόσμπι τις βίασε και τις νάρκωσε. Ωστόσο, οι γυναίκες έχουν, επίσης, εγείρει αξιώσεις για, επίθεση, συναισθηματική δυσφορία, ξυλοδαρμό και ψευδή φυλάκιση, οι οποίες δεν έχουν παραγραφεί σύμφωνα με τον νέο νόμο.

Ο Κόσμπι έχει κατηγορηθεί για βιασμό, σεξουαλική επίθεση και σεξουαλική παρενόχληση σε περισσότερες από 60 γυναίκες, μεταξύ των οποίων αρκετές που κατέθεσαν αγωγές τον τελευταίο χρόνο. Ο ίδιος έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες που αφορούν σεξουαλικά εγκλήματα.

Ο κωμικός ήταν ο πρώτος διάσημος που δικάστηκε και καταδικάστηκε στην εποχή του #MeToo και πέρασε σχεδόν τρία χρόνια σε κρατική φυλακή κοντά στη Φιλαδέλφεια, προτού ανώτερο δικαστήριο ανατρέψει την καταδίκη και τον αφήσει ελεύθερο το 2021. Πέρυσι, μια γυναίκα που εργαζόταν στο «The Cosby Show», τη δεκαετία του 1980, ανέφερε σε μήνυσή της ότι ο Κόσμπι την είχε ναρκώσει και κακοποιήσει σεξουαλικά. Ο κάποτε «αγαπημένος μπαμπάς της Αμερικής» έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική επίθεση σε περισσότερες από 60 γυναίκες. Η καταδίκη του θεωρήθηκε ορόσημο στο κίνημα #ΜεΤοο και στον αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας των γυναικών.

