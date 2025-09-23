Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Υγειονομικοί αξιωματούχοι στο Ηνωμένο Βασίλειο διαβεβαίωσαν τις έγκυες γυναίκες ότι είναι ασφαλές να λαμβάνουν παρακεταμόλη, μετά τον ισχυρισμό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι προκαλεί αυτισμό στα παιδιά.

Η Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγειονομικής Περίθαλψης (MHRA), η εποπτική αρχή φαρμάκων του Ηνωμένου Βασιλείου, απάντησε λέγοντας:

«Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η λήψη παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης προκαλεί αυτισμό στα παιδιά. Η παρακεταμόλη παραμένει η συνιστώμενη επιλογή ανακούφισης από τον πόνο για τις έγκυες γυναίκες όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες. Οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να συνεχίσουν να ακολουθούν τις υπάρχουσες οδηγίες του NHS και να μιλούν με τον επαγγελματία υγείας τους εάν έχουν ερωτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε φάρμακο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης».

Στο σχετικό μήνυμα ξεκαθαρίζεται ότι οι συμβουλές βασίζονται σε αυστηρή αξιολόγηση των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων. «Οποιαδήποτε νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις συστάσεις μας θα αξιολογηθούν προσεκτικά από τους ανεξάρτητους επιστημονικούς μας εμπειρογνώμονες».

Καταλήγοντας, η αρχή σημειώνει: «Παρακολουθούμε συνεχώς την ασφάλεια όλων των φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μέσω αυστηρής επιτήρησης. Ενθαρρύνουμε οποιονδήποτε να μας αναφέρει τυχόν ύποπτες παρενέργειες μέσω του συστήματος Κίτρινης Κάρτας».



Πηγή: skai.gr

