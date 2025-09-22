Ντους το πρωί ή το βράδυ; Ποια είναι η καλύτερη ώρα για πλενόμαστε

Ένα διαχρονικό debate είναι το πότε είναι καλύτερο να κάνουμε ντους: το πρωί, μόλις ξυπνήσουμε ή το βράδυ πριν πέσουμε για ύπνο;

Για πολλούς, το ντους το πρωί είναι αναγκαίο, καθώς έτσι ξυπνούν και είναι καθαροί για να ξεκινήσουν την ημέρα τους. Αντίθετα, οι υποστηρικτές του βραδινού μπάνιου πιστεύουν ότι το ντους πριν τον ύπνο ξεπλένει όλη τη βρωμιά της ημέρας και τους χαρίζει έναν χαλαρωτικό ύπνο.

Ανεξάρτητα από το σε ποια κατηγορία ανήκετε, κάθε επιλογή έχει τα οφέλη και τα μειονεκτήματά της για την υγεία. Τι λέει λοιπόν η επιστήμη;

Όπως τονίζει το BBC, το ντους απομακρύνει τη βρωμιά, τον ιδρώτα και το σμήγμα που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, μαζί με τους ρύπους, τη σκόνη και τη γύρη από το περιβάλλον. Αν δεν κάνετε ντους πριν πέσετε για ύπνο, όλα αυτά καταλήγουν στα σεντόνια και τις μαξιλαροθήκες.

Επίσης, το δέρμα έχει από τη φύση του μικρόβια που ζουν σε αυτό και τα οποία «τρέφονται» με το έλαιο που εκκρίνεται από τους ιδρωτοποιούς αδένες. Ενώ ο ιδρώτας από μόνος του δεν μυρίζει, οι θειούχες ενώσεις που παράγονται από βακτήρια όπως ο σταφυλόκοκκος μυρίζουν. Έτσι, το ντους πριν τον ύπνο φαίνεται πως είναι η πιο υγιεινή επιλογή.

Αλλά η αλήθεια είναι κάπως πιο περίπλοκη.

«Αν κάνετε ντους το βράδυ, πηγαίνετε για ύπνο καθαροί, αλλά ιδρώνετε και κατά τη διάρκεια της νύχτας», λέει στο BBC η Πριμρόζ Φριστόουν, μικροβιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ.

Σύμφωνα με την ειδικό, ακόμη και σε κρύο καιρό, ένα άτομο εξακολουθεί να ιδρώνει εκκρίνοντας έως και μισό λίτρο ιδρώτα στο κρεβάτι, που είναι «παράδεισος» για τα ακάρεα. Επίσης, τα βακτήρια στο δέρμα θα δημιουργήσουν έτσι και ιδρώτα, οπότε θα μυρίζετε το πρωί ελαφρώς. Οπότε, το νυχτερινό ντους έχει οφέλη μόνο αν πλένετε τακτικά τα κλινοσκεπάσματα.

Τα βακτήρια μπορούν να επιβιώσουν σε παπλώματα, σεντόνια και μαξιλάρια για εβδομάδες. Τα ακάρεα της σκόνης μπορούν επίσης να συσσωρευτούν με την πάροδο του χρόνου, όπως και οι μύκητες, ειδικά σε υγρές περιοχές όπως τα μαξιλάρια.

Ενώ τα άτομα με πλήρως λειτουργικό ανοσοποιητικό σύστημα μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή τη μικροβιακή «επίθεση», έως και το 76% των ατόμων με σοβαρό άσθμα είναι αλλεργικά σε τουλάχιστον ένα είδος μύκητα. Η έκθεση στον A. fumigatus, για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσει χρόνια πνευμονική νόσο σε άτομα που πάσχουν από φυματίωση ή πνευμονοπάθεια που σχετίζεται με το κάπνισμα.

«Πιθανώς είναι πιο σημαντικό να καθαρίζετε τα σεντόνια σας παρά να κάνετε ντους το βράδυ», λέει η Χόλι Γουίλκινσον, ανώτερη λέκτορας στην επούλωση τραυμάτων και το μικροβίωμα στο Πανεπιστήμιο του Χουλ στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Γιατί αν πηγαίνετε για ύπνο αφού έχετε κάνει ντους, αλλά αφήνετε τα σεντόνια σας για ένα μήνα άπλυτα, τότε θα συσσωρευτούν βακτήρια, βρωμιά και ακάρεα σκόνης», τονίζει.

Αυτό είναι πρόβλημα, καθώς η μακροχρόνια έκθεση στα ακάρεα αυξάνει τον κίνδυνο αλλεργιών. Αν είστε ήδη ευαίσθητοι σε αλλεργιογόνα όπως η γύρη, τότε το να μην πλένετε τα σεντόνια σας πιθανότατα θα επιδεινώσει τα συμπτώματά σας. Επίσης, το να κοιμάστε σε βρώμικα σεντόνια μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο δερματικών λοιμώξεων.

Τα οφέλη στον ύπνο

Ορισμένοι υποστηρικτές του νυχτερινού ντους υποστηρίζουν ότι τους βοηθά να κοιμούνται καλύτερα, και αυτό επιβεβαιώνεται από έρευνες που έδειξαν πως ένα ζεστό ντους ή μπάνιο 10 λεπτών, μία με δύο ώρες πριν τον ύπνο, μειώνει σημαντικά τον χρόνο που χρειάζεται κανείς για να αποκοιμηθεί.

Είναι πιθανό η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος πριν την εκ νέου ψύξη του να λειτουργεί ως κιρκαδικό σήμα που λέει στο σώμα μας να προετοιμαστεί για ύπνο, αν και χρειάζονται περισσότερες έρευνες για να επιβεβαιωθεί αυτό.

Οπότε τι είναι καλύτερο; Η Φριστόουν προτιμά το πρωινό ντους, καθώς αυτό απομακρύνει μεγάλο μέρος του ιδρώτα και των μικροβίων που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της νύχτας στο κρεβάτι, επιτρέποντάς σας να ξεκινήσετε τη μέρα σας φρέσκοι και καθαροί.

Αλλά, ό,τι κι αν προτιμάτε, κατά κύριο λόγο δεν θα έχει μεγάλη επίδραση στην υγεία σας και είναι περισσότερο θέμα προσωπικής επιλογής.

«Αν κάνετε ντους μία φορά την ημέρα, πιθανότατα δεν έχει σημασία τι ώρα της ημέρας το κάνετε», λέει η ειδικός.

«Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από το είδος της εργασίας που κάνετε. Αν είστε αγρότης, για παράδειγμα, θα θέλετε να πλένεστε όταν επιστρέφετε στο σπίτι στο τέλος της ημέρας. Αλλά νομίζω ότι η διατήρηση ενός καθαρού κρεβατιού είναι συνολικά πιο σημαντική», τονίζει η Γουίλκινσον.

Πηγή: skai.gr

