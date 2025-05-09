Ξεκίνησε από χθες η αποστολή των SMS για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία σε ιδιωτικά νοσοκομεία, όπως τόνισε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Η αποστολή των μηνυμάτων στους ασθενείς, διευκρίνισε ο κ. Θεμιστοκλέους γίνεται με σειρά προτεραιότητας ενώ ήδη για τον Μάιο έχουν προγραμματιστεί 7.000 χειρουργεία σε ιδιωτικές κλινικές.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η συμμετοχή των ασθενών είναι μηδενική καθώς τα έξοδα καλύπτονται από το κράτος. «Είναι χρέος της πολιτείας να βρει λύση για τα άτομα που περίμεναν αρκετό καιρό να εγχειριστούν».

Όπως είπε ο υφυπουργός Υγείας, οι αναμονές επιβαρύνθηκαν την περίοδο του κορωνοϊού καθώς υπήρχαν χειρουργικές μονάδες που ήταν κλειστές μέχρι και 18 μήνες.

Την ίδια στιγμή, στα δημόσια νοσοκομεία έχουν χειρουργηθεί 5.000 ασθενείς και έχουν αυξηθεί τα πρωινά χειρουργεία.

Όσον αφορά τη διαδικασία για τα χειρουργεία στα ιδιωτικά νοσοκομεία, σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους, ο ασθενής αφού παραλάβει το SMS ακολούθως μπαίνει στο epemvaseis.gov.gr επιλέγει την κλινική που επιθυμεί να χειρουργηθεί και προγραμματίζεται η επέμβαση.

