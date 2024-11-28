Eπίσκεψη Γεωργιάδη στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών για δωρεάν απογευματινά χειρουργεία

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης συνοδευόμενος από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, τη Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, τη Διοικήτρια της 1η ΥΠΕ Όλγα Μπαλαούρα και τον Διοικητή του Οφθαλμιατρείου Αθηνών Απόστολο Ι. Τσένη, παρέστησαν σήμερα, Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2024, στην έναρξη των πρώτων δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που πραγματοποιήθηκαν στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών.

Τα πρώτα τρία χειρουργεία που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών αφορούσαν σε τρεις γυναίκες ηλικίας 85, 74 και 70 ετών που υποβλήθηκαν σε επέμβαση καταρράκτη.

Μετά την επίσκεψη, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:

«Από σήμερα ξεκινάνε τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον συναρμόδιο Υπουργό, κύριο Παπαθανάση γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα είχαμε πάρει τις εγκρίσεις για να έχουμε αυτή τη χρηματοδότηση. Στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια ήδη σήμερα 5 νοσοκομεία έχουν ξεκινήσει τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, αύριο θα ξεκινήσουν άλλα 6 νοσοκομεία και κάθε μέρα θα προστίθενται και άλλα. Συνολικά, για τις πρώτες δύο εβδομάδες έως τις 13 Δεκεμβρίου, έχουν προγραμματιστεί 2.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργεία. Πρόκειται για ανθρώπους που σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο είναι σε αναμονή από 4 μήνες έως και χρόνια. Σκοπός μας με τη δράση των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων είναι να μειώσουμε το μέσο χρόνο αναμονής των ασθενών ώστε να πάψουν να ταλαιπωρούνται. Το Υπουργείο Υγείας έχει αναλάβει δυο μεγάλα στοιχήματα έναντι των ασθενών. Το ένα είναι να μειωθεί η λίστα των χειρουργείων και ξεκινάμε σήμερα αυτή την μεγάλη προσπάθεια. Το δεύτερο είναι να μειωθεί ο μέσος χρόνος αναμονής στην εφημερία όπου θα μας κρίνετε από το Πάσχα και μετά που θα έχουμε εφαρμόσει όλες μας τις αποφάσεις και θα λειτουργούν. Λυπούμαι πραγματικά που τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν στήριξαν αυτή την προσπάθεια και που δεν μπόρεσε ούτε η ανάγκη των ασθενών να δημιουργήσει ένα κλίμα συναίνεσης μέσα στο κοινοβούλιο. Σε κάθε περίπτωση, εμείς εμπράκτως δείχνουμε πόσο πιστεύουμε στην ανάγκη της δημόσιας υγείας, της δημόσιας δωρεάν υγείας και της φροντίδας των ασθενών. Προσωπικά, μεγαλύτερη χαρά στην πολιτική ως Υπουργός Υγείας δεν θα μπορούσα να είχα από τα λόγια της κυρίας μέσα που μου είπε ένα μεγάλο ευχαριστώ που μια ταλαιπωρία της 6 μηνών έληξε σήμερα».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε:

«Σήμερα ξεκινούν τα απογευματινά χειρουργεία, μια πρωτοβουλία του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη, με τη στήριξη βέβαια και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έδωσε εντολή να ανακατευθύνουμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και γενικά τους ευρωπαϊκούς πόρους προς την κοινωνία. Και για αυτό παρουσιάζονται εμπράκτως σήμερα τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία ως μέρος της υποστήριξης του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι ευρωπαϊκοί πόροι αφορούν τους πολλούς, καθότι αυτή τη στιγμή τρέχει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» με προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου, ενώ πολύ σύντομα 5,5 εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες θα λάβουν ένα SMS για να προχωρήσουν σε έλεγχο για καρδιαγγειακά νοσήματα. Συνεχίζουμε το έργο μας. Φέτος, έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ως αποτέλεσμα της σωστής δημοσιονομικής πορείας της χώρας μας».

Συνολικά στην 1η ΥΠΕ πραγματοποιήθηκαν σήμερα, δωρεάν απογευματινά χειρουργεία στα εξής Νοσοκομεία: Οφθαλμιατρείο Αθηνών, Νοσοκομείο ΚΑΤ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Νοσοκομείο Ελπίς, Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» και Νοσοκομείο Παίδων «Π. και Α. Κυριακού».

Σε Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα Πέμπτη 28 Νοεμβρίου, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθορίζεται η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης προγράμματος διενέργειας εκκρεμών χειρουργικών επεμβάσεων και άλλων επεμβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος (Ε.Σ.Υ.).



