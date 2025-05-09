Ένοπλη ληστεία σε ψητοπωλείο στο Αιγάλεω σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στις 00:25 δύο άγνωστοι δράστες εισέβαλαν ένοπλοι στο κατάστημα εστίασης, που βρίσκεται επί της οδού Ταϋγέτου και αφού απείλησαν τον 61χρονο ιδιοκτήτη στη συνέχεια τον τραυμάτισαν, χτυπώντας τον στο κεφάλι με το κοντάκι του όπλου.
Ακολούθως οι δράστες αφαίρεσαν χρήματα από το ταμείο του καταστήματος και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Ο ιδιοκτήτης του ψητοπωλείου μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας για τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι δράστες αναζητούνται από την ΕΛΑΣ.
- Τα κεντρικά γραφεία της Chevron επισκέφθηκαν Παπασταύρου και Τσάφος - Επισκέψεις σε ExxonMobil και Cheniere Energy σήμερα
- Πώς επηρέασε οικονομικά και πολιτικά ο Β΄ΠΠ την Ελλάδα; - Πώς διαχειρίστηκαν τον δωσιλογισμό τα ελληνικά πολιτικά κόμματα;
- Άγνωστοι έκαναν γκράφιτι στον Λευκό Πύργο - Δείτε εικόνες και βίντεο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.