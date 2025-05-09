Ένοπλη ληστεία σε ψητοπωλείο στο Αιγάλεω σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στις 00:25 δύο άγνωστοι δράστες εισέβαλαν ένοπλοι στο κατάστημα εστίασης, που βρίσκεται επί της οδού Ταϋγέτου και αφού απείλησαν τον 61χρονο ιδιοκτήτη στη συνέχεια τον τραυμάτισαν, χτυπώντας τον στο κεφάλι με το κοντάκι του όπλου.

Ακολούθως οι δράστες αφαίρεσαν χρήματα από το ταμείο του καταστήματος και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο ιδιοκτήτης του ψητοπωλείου μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας για τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι δράστες αναζητούνται από την ΕΛΑΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

