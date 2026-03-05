Λογαριασμός
Στις 481.359 οι θανατώσεις αιγοπροβάτων λόγω της ευλογιάς – 10 νέα κρούσματα σε 4 Περιφερειακές Ενότητες

Από τον Αύγουστο 2024 έως 28/2/2026 θανατώθηκαν 481.359 ζώα λόγω ευλογιάς αιγοπροβάτων. Το διάστημα 16-28/2/2026 εντοπίστηκαν 10 νέα κρούσματα

Κοπάδι προβάτων βοσκοτόπι

Σε 481.359 ανέρχονται τα ζώα που έχουν θανατωθεί από τον Αύγουστο 2024 και έως τις 28 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων (ΕΕΕΔΕΕ) και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επίσης, έχουν καταγραφεί 2.113 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε 2.620 εκτροφές σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΕΕΔΕΕ την περίοδο αναφοράς 16 Φεβρουαρίου - 28 Φεβρουαρίου 2026 καταγράφηκαν 10 νέα κρούσματα σε 4 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Πρόκειται για τις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (5), Ηλείας (2), Ροδόπης (2), και Φωκίδας (1).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

