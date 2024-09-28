Σχιζοφρένεια: Εγκρίθηκε στις ΗΠΑ νέο φάρμακο

Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ ενέκρινε ένα νέο είδος φαρμάκου για τη σχιζοφρένεια.

Το φάρμακο λαμβάνεται από το στόμα σε μορφή δισκίου δύο φορές την ημέρα και θα κυκλοφορήσει στην αγορά με την ονομασία Cobenfy.

Δεν μεταβάλλει τα επίπεδα της ντοπαμίνης

Το κύριο πλεονέκτημά του είναι ότι φαίνεται να έχει λιγότερες παρενέργειες από τα υπάρχοντα φάρμακα. Οι συνήθεις παρενέργειες του Cobenfy περιλαμβάνουν ναυτία, δυσκοιλιότητα και ταχυκαρδία.

Τα περισσότερα φάρμακα για τη σχιζοφρένεια, ευρέως γνωστά ως αντιψυχωσικά, δρουν μεταβάλλοντας τα επίπεδα ντοπαμίνης, μιας χημικής ουσίας του εγκεφάλου που επηρεάζει τη διάθεση, τα κίνητρα και τη σκέψη.

Το Cobenfy ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση ρυθμίζοντας την ακετυλοχολίνη, μια άλλη χημική ουσία του εγκεφάλου που βοηθά τη μνήμη, τη μάθηση και την προσοχή.

«Η σχιζοφρένεια σχετίζεται με υπερβολική νευροδιαβίβαση ντοπαμίνης – άρα με υπερβολική δραστηριότητα ντοπαμίνης», εξηγεί η Δρ. Αν Σιν, ψυχίατρος και διευθύντρια κλινικής έρευνας για τη σχιζοφρένεια και τη διπολική διαταραχή στο νοσοκομείο McLean κοντά στη Βοστώνη.

Το Cobenfy είναι το πρώτο νέο φάρμακο για την ψύχωση που δεν μεταβάλλει τα επίπεδα της ντοπαμίνης.

Πόσο θα κοστίζει

Η κατασκευάστρια εταιρεία του φαρμάκου, η Bristol Myers Squibb, δήλωσε ότι το φάρμακο θα είναι διαθέσιμο στις ΗΠΑ από τον Οκτώβριο και θα κοστίζει 1.850 δολάρια το μήνα. Αν και το νέο φάρμακο δεν είναι για όλους, θα μπορούσε να βοηθήσει τους ασθενείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις υπάρχουσες θεραπείες.

