Μούδιασμα στο χέρι, πρωτόγνωρος πονοκέφαλος… Μήπως είναι κάτι σοβαρό;

Υπολογίζεται ότι 1 στους 6 ανθρώπους θα πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο στην διάρκεια της ζωής του. Εξάλλου, ένας στους τρεις ασθενείς που θα επιβιώσουν μετά από ΑΕΕ, χρειάζονται συνεχή βοήθεια και επίβλεψη από άλλο πρόσωπο.

«Στην Ελλάδα σύμφωνα με την μελέτη του Έβρου, υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο προσβάλλονται πάνω από 40.000 άνθρωποι από ΑΕΕ. Επιπρόσθετα σήμερα αναγνωρίζεται ότι το εγκεφαλικό οδηγεί σε σημαντική έκπτωση των νοητικών λειτουργιών και στην εμφάνιση άνοιας. Κατά συνέπεια η πρόληψη και αντιμετώπιση του ΑΕΕ πρέπει να αποτελεί μια προτεραιότητα των πολιτικών δημόσιας υγείας» αναφέρει ο κ. Κλέαρχος Ψυχογιός, Νευρολόγος και Επιμελητής της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων στο Metropolitan Hospital.

Βασικοί παράγοντες κινδύνου

Ο κίνδυνος AEE αυξάνεται με την ηλικία και διπλασιάζεται κάθε 10 χρόνια μετά τα 55. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ανησυχητική αύξηση των εγκεφαλικών επεισοδίων και σε νέους ανθρώπους. Οι κύριοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν την αρτηριακή υπέρταση, τον σακχαρώδη διαβήτη, το κάπνισμα, την υψηλή χοληστερόλη, την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, την κακή διατροφή, την παχυσαρκία και τη μειωμένη φυσική δραστηριότητα. Πέρα από τους κλασικούς παράγοντες κινδύνου, υπάρχουν και αυτοί που σχετίζονται με το σύγχρονο τρόπο ζωής, όπως το άγχος, η κακή ποιότητα ύπνου και η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Ποια είναι τα σημάδια που δίνει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο

Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση του εγκεφαλικού επεισοδίου. Στην Ελλάδα, η Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία έχει προωθήσει την καμπάνια με την ακροστιχίδα ΧΟΠΑ (Χέρι, Ομιλία, Πρόσωπο, Ασθενοφόρο) για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα προειδοποιητικά σημάδια του εγκεφαλικού επεισοδίου. Τα πιο κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν την αλλαγή στην ομιλία, πρωτόγνωρος για τον ασθενή πονοκέφαλος, την αδυναμία σε χέρια ή πόδια, την πτώση της γωνίας του στόματος, τη διπλωπία, την ξαφνική διαταραχή στο οπτικό πεδίο και την αστάθεια βάδισης.

Μηχανική θρομβεκτομή: μια σύγχρονη θεραπεία για το εγκεφαλικό επεισόδιο

Η πρόοδος στην ιατρική τεχνολογία και την κατανόηση του εγκεφαλικού επεισοδίου έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων θεραπειών. Η ενδοφλέβια θρομβόλυση, εγκεκριμένη από το 1995, και η μηχανική θρομβεκτομή, για την οποία οι πρώτες μελέτες που ανέδειξαν μεγάλο όφελος δημοσιεύθηκαν το 2015, έχουν συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση των αποτελεσμάτων για τους ασθενείς. «Πλέον, με τις σύγχρονες υπεροξείες θεραπείες επαναιμάτωσης πάνω από τους μισούς ασθενείς που προσέρχονται με οξεία νευρολογική βλάβη μπορούν να επιτύχουν λειτουργική ανεξαρτησία έως και τρεις μήνες μετά την παρέμβαση» σημειώνει ο κ. Ψυχογιός.

Πόσο διαρκεί η αποκατάσταση από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο

Η αποκατάσταση μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια, με τη σημαντική βελτίωση να συμβαίνει κατά τους πρώτους τρεις μήνες. Η επιτυχής αποκατάσταση εξαρτάται από την έγκαιρη έναρξη της θεραπείας και τη συνεχή υποστήριξη από μια πολυεπιστημονική ομάδα.

Το εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τη δημόσια υγεία. Παρόλα αυτά όμως, καθώς οι θεραπείες και οι παρεμβάσεις συνεχίζουν να εξελίσσονται, οι προοπτικές για τους ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο γίνονται όλο και πιο αισιόδοξες. Η έγκαιρη διάγνωση, η άμεση παρέμβαση και η εξειδικευμένη φροντίδα μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην έκβαση της νόσου, προσφέροντας ελπίδα για καλύτερη ποιότητα ζωής σε χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο.

Η ανάγκη για εξειδικευμένη φροντίδα

Η νοσηλεία σε εξειδικευμένες μονάδες εγκεφαλικών επεισοδίων καθίσταται ιδιαίτερης σημασίας για την αντιμετώπιση του περιστατικού και την επιτυχή αποκατάσταση των ασθενών. Το Metropolitan Hospital διαθέτει εξειδικευμένη Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (Acute Stroke Unit), η οποία είναι η πρώτη Μονάδα πιστοποιημένη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Μονάδων Εγκεφαλικών Επεισοδίων στην Ελλάδα. Η εν λόγω Μονάδα είναι η πρώτη οργανωμένη και πλήρως εξοπλισμένη ΜΑΦ/ΑΕΕ στην Ελλάδα και έχει στόχο να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στη χώρα μας. Η Μονάδα Αυξημένη Φροντίδας Αγγειακών - Οξέων Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα από εξειδικευμένους ιατρούς, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές και λογοθεραπευτές, που διαθέτουν την επιστημονική κατάρτιση και την εμπειρία να διαχειριστούν τις ανάγκες του ασθενούς. «Η τεχνολογία αιχμής που χρησιμοποιείται και η εξειδίκευση των ιατρών και των νοσηλευτών της Μονάδας προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης των ΑΕΕ και των επιπλοκών τους εντός ακόμα και 24 ωρών από το επεισόδιο, μειώνοντας τις επιπλοκές από 20 έως 50%» καταλήγει ο κ. Ψυχογιός.



