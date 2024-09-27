Σε μόνιμη βάση θα ισχύει ο αντιγριπικός εμβολιασμός ενηλίκων χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης ιατρικής συνταγής. Αυτό προβλέπεται σε τροπολογία του Υπουργείου Υγείας που ψηφίστηκε χθες σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Η τροπολογία περιλαμβάνει:

Διάταξη νόμου που προβλέπει τη διενέργεια του αντιγριπικού εμβολιασμού ενηλίκων στο φαρμακείο, χωρίς την ανάγκη προσκόμισης ιατρικής συνταγής, σε μόνιμη πια βάση, εφεξής για όλες τις εμβολιαστικές περιόδους. «Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, με την ψήφιση του σχετικού άρθρου, δεν θα απαιτείται πλέον κάθε χρόνο η ψήφιση της δυνατότητας διενέργειας αντιγριπικού εμβολιασμού ενηλίκων χωρίς ιατρική συνταγή, καθώς θα ισχύει εφεξής η ανωτέρω διάταξη νόμου, αναφέρει ο ΠΦΣ.

Επίσης στην τροπολογία περιλαμβάνεται, διάταξη νόμου με τις παρατάσεις των μέτρων που αφορούν τα φαρμακεία.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να παραταθούν μέχρι την 31η.12.2024, η ισχύς των μηναίων και επαναλαμβανόμενων συνταγών φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ. Η λήξη των συνταγών ΕΟΠΥΥ των οποίων παρήλθε η ισχύς τους είτε πρόκειται να εκδοθούν από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, αναμένεται να παραταθεί έως την 31η.12.2024 με τις συνήθεις διαδικασίες που ακολουθεί η ΗΔΙΚΑ, δίνοντας προτεραιότητα στις νεοεκδοθείσες συνταγές και κατόπιν αυτών που είχαν συνταγογραφηθεί κατά το προηγούμενο διάστημα. Επίσης δίνεται η δυνατότητα της επανέκδοσης συνταγών για χρόνια νοσήματα μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης μετά από αίτημα του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση εκτύπωσης της συνταγής και της επισύναψης τυχόν συνοδευτικών εγγράφων. Ο φαρμακοποιός στο φύλο εκτέλεσης οφείλει να αναγράψει την ένδειξη «Επανασυνταγογραφούμενη σταθερή φαρμακευτική αγωγή, για χρόνιες παθήσεις» και τον ΑΔΤ του ατόμου που τα παραλαμβάνει.

Περιλαμβάνεται επίσης, η δυνατότητα επανέκδοσης μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεων χρονιών πασχόντων, μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα του e-ΔΑΠΥ μετά από αίτημα του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση εκτύπωσης της γνωμάτευσης σε έντυπη μορφή ή θεώρησής της από ελεγκτή ιατρό. Στο φύλλο εκτέλεσης σημειώνεται ο ΑΔΤ του παραλήπτη, ως στοιχείο ταυτοποίησης και οι γνωματεύσεις εκτελούνται μέχρι την ημερομηνία λήξης, όπως αυτή ορίζεται επί της εκδοθείσας ηλεκτρονικής γνωμάτευσης.

