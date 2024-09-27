Στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση των Υποδομών της ΗΔΙΚΑ ΑΕ», πρόκειται να γίνει μετάπτωση της Βάσης Δεδομένων ΑΜΚΑ σε νέα υποδομή, κατά το διάστημα από την Παρασκευή 27/09/2024 και ώρα 22:00 έως και την Κυριακή 29/09/2024 και ώρα 00:00, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο, τα συστήματα που υποστηρίζει η συγκεκριμένη βάση και διαλειτουργούν με τον ΑΜΚΑ δεν θα είναι λειτουργικά.

Ειδικά για τα συστήματα Υγείας τα οποία διαλειτουργούν με τον ΑΜΚΑ, θα γίνει προσπάθεια προτεραιοποίησης για την σταδιακή επανέναρξη λειτουργίας τους, το αργότερο έως το μεσημέρι του Σαββάτου 28/09/2024.

Σε κάθε περίπτωση και μόνο για έκτακτα περιστατικά προβλέπεται η χειρόγραφη διαδικασία όταν ανακύπτει τεχνικό πρόβλημα ή ανακοινωμένη διακοπή λειτουργίας για τεχνικούς λόγους.

Με ευθύνη του φαρμακοποιού τυχόν χειρόγραφες συνταγές και παραπεμπτικά που θα εκδοθούν από τους θεράποντες ιατρούς το εν λόγω χρονικό διάστημα, θα πρέπει να εκδοθούν στη συνέχεια και ηλεκτρονικά προκειμένου να μπορούν να αποζημιωθούν από τον ΕΟΠΥΥ.



Πηγή: skai.gr

