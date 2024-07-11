Κορωνοϊός: Μεγάλη αύξηση νοσηλειών, 21 θάνατοι και κυριαρχία των μεταλλάξεων FLiRT

Αυξημένη θετικότητα του κορωνοϊού, με 21 θάνατους, αλλά και νέα μεγάλη αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία, καταγράφεται στην έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 1η με 7η Ιουλίου που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη.

Αναλυτικά σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19



✓Καταγράφεται αυξημένη δραστηριότητα του ιού, με αυξητική τάση στις εισαγωγές για νοσηλεία. Συστήνεται στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα) η σχολαστική τήρηση των μέτρων πρόληψης κατά των λοιμώξεων αναπνευστικού και η έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής συμβουλής επί συμπτωμάτων, προκειμένου να χορηγείται έγκαιρα θεραπεία. Παράλληλα συστήνεται στο γενικό πληθυσμό, επί παρουσία συμπτωμάτων λοίμωξης αναπνευστικού, ο περιορισμός των επαφών με άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες.

✓Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

✓Ο αριθμός των νέων εισαγωγών ήταν 575 και παρουσιάζει αυξητική τάση. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 380 και ο αριθμός των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 198.

✓Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων ήταν εννιά. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν τέσσερις και ο αριθμός των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν πέντε.

✓Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 13.

✓Ο αριθμός των θανάτων ήταν 21. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 13 και ο αριθμός των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 16.

✓Η BA.2.86 με τις μεταλλάξεις F456L και R346T (FLiRT -νέα κατηγορία παραλλαγμένων στελεχών υπό παρακολούθηση από τις 4/6) φαίνεται να επικρατεί κατά τις τελευταίες εβδομάδες.

✓Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε οκτώ από τις δέκα περιοχές που ελέγχθηκαν.

Ιός της γρίπης



✓ Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα για γρίπη τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

✓ Δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

✓ Από την εβδομάδα 40/2023 έως την εβδομάδα 27/2024 νοσηλεύτηκαν 148 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη

σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 71 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

✓ Από την εβδομάδα 40/2023 έως και την εβδομάδα 27/2024 έχουν τυποποιηθεί 1.064 στελέχη γρίπης (προερχόμενα από δείγματα Sentinel κοινότητας, από δείγματα επιτήρησης SARI και από νοσοκομειακά δείγματα εκτός δικτύων επιτήρησης),

εκ των οποίων τα 557 (52%) ήταν τύπου Α και 507 (48%) τύπου Β. Από την εβδομάδα 10 και μετά υπάρχει επικράτηση του τύπου Β, τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

✓ Συνολικά, έχουν υποτυποποιηθεί στα δύο Κέντρα Αναφοράς Γρίπης 539 στελέχη τύπου Α. Τα 494 (92%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 45 (8%) στον υπότυπο Α(Η3).



Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV



✓ Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).



