Εγκριση από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) αναμένεται να ζητήσει η Moderna , προκειμένου να διαθέσει στην αγορά το συνδυαστικό εμβόλιο COVID-γρίπης που έχει αναπτύξει.

Η εταιρία δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία τις κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙΙ σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και πάνω.

Σύμφωνα με το περιοδικό Nature, η πρώτη μεγάλη κλινική δοκιμή σε ανθρώπους έδειξε ότι το συνδυασμένο εμβόλιο παρέχει καλύτερη προστασία από τον κορονοϊό και από τους ιούς της γρίπης – και μάλιστα με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τα συμβατικά, που στοχεύουν στον έναν ή στον άλλο ιό.

Combined COVID-flu vaccines are coming: Moderna jab clears major test https://t.co/Ke14P33s1P — Giuseppe novelli (@NovelliGnovelli) July 1, 2024

Ο κώδικας του εμβολίου μπορεί επίσης να αλλάξει γρήγορα για να προστατεύει από νέες παραλλαγές και μεταλλάξεις.

Οι ερευνητές διερευνούν επίσης πόσες οδηγίες μπορούν να ενσωματώσουν σε ένα mRNA εμβόλιο.

Όπως αναφέρει το Nature, μια ομάδα κατάφερε να ενσωματώσει οδηγίες και για τις 20 παραλλαγές της γρίπης σε ένα λιπιδικό στρώμα.

Η Moderna ελπίζει να προσθέσει τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) στο συνδυασμένο εμβόλιο COVID-γρίπης.

Πηγή: skai.gr

