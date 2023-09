ΠΟΥ: Η Ελλάδα διευρύνει το πλαίσιο χορήγησης της ναολοξόνης σώζοντας ζωές

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ευαισθητοποίησης για την Υπερδοσολογία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κάνει αναφορά στην καινοτόμα προσέγγιση της Ελλάδας στην αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας και στο πώς έχει καταφέρει να σώσει ανθρώπινες ζωές με τη χορήγηση της Ναλοξόνης στο πεδίο.

Συγκεκριμένα, ο ΠΟΥ και ο διευθυντής Ευρώπης Hans Kluge σε σχετικό τους tweet, αναφέρουν την αύξηση των θανάτων από υπερδοσολογία παγκοσμίως κατά 69% από το 2012 μέχρι το 2021, για τις ηλικίες 50-64 χρονών. Με απώτερο στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος που συνδέεται με την ουσιοεξάρτηση και τη λήψη μέτρων για τη μείωση των θανάτων από υπερδοσολογία, υπογραμμίζεται η σημασία της παροχής κοινωνικής υποστήριξης και της διασφάλισης της πρόσβασης στο αντίδοτο Ναλοξόνη. Προβάλλεται με ειδική αναφορά η περίπτωση της Ελλάδας και της διεύρυνσης της πρόσβασης στο αντίδοτο για overdose.

It's International #OverdoseAwarenessDay Death following #opioid overdose is preventable. #Greece 🇬🇷 is expanding access to naloxone that reverses opioid overdose within seconds to save lives https://t.co/21gOUSkoRT pic.twitter.com/Y8Scw5Dcxr

Με γνώμονα αυτό ο ΠΟΥ την παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερδοσολογία, προβάλει ως παράδειγμα την χώρα μας και πως πέτυχε την αποτροπή θανάτων μέσω της χορήγησης της Ναλοξόνης από επαγγελματίες στο πεδίο, σώζοντας καθημερινά ανθρώπινες ζωές.

Overall overdose deaths in the @WHO_Europe Region among 50–64-year-olds increased by 69 % between 2012-2021.



We must

✔️fight #stigma

✔️adopt measures to reduce overdose deaths

✔️increase community outreach&support

✔️ensure access to appropriate medicines#OverdoseAwarenessDay https://t.co/kecsfwn8qm