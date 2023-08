Σαράντα θάνατοι και 25 διασωληνωμένοι από κορωνοϊό την τελευταία εβδομάδα Υγεία 15:08, 31.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα