Πέτρες στα νεφρά: Οι νέες ελάχιστα επεμβατικές λύσεις

Το μέγεθος των λίθων μπορεί να κυμαίνεται από λίγα χιλιοστά έως αρκετά εκατοστά.

«Όταν ένας λίθος προκαλεί μερική ή πλήρη απόφραξη της ροής των ούρων, η απότομη αύξηση της πίεσης στο ουροποιητικό σύστημα οδηγεί σε έντονα συμπτώματα, με κυριότερο τον κολικό του νεφρού. Ο πόνος αυτός εντοπίζεται στην περιοχή των νεφρών και της πλάγιας κοιλιακής χώρας, παρουσιάζει εξάρσεις και υφέσεις, και συχνά συνοδεύεται από αιματουρία, συχνοουρία, διακοπτόμενη ούρηση, ναυτία, έμετο και πυρετό σε περίπτωση συνοδού λοίμωξης», εξηγεί ο κ. Κωνσταντίνος Παίδαρος Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής στο Metropolitan Hospital και συνεχίζει:

«Ωστόσο, δεν παρουσιάζουν όλοι οι ασθενείς τα τυπικά συμπτώματα του κολικού. Σε πολλές περιπτώσεις, η λιθίαση εντοπίζεται τυχαία κατά τη διάρκεια εξετάσεων για άλλες παθήσεις ή για προληπτικούς λόγους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να εξελιχθεί σημαντικά πριν ο ασθενής αναζητήσει ιατρική βοήθεια».

Διάγνωση και θεραπευτική προσέγγιση

Οι ασθενείς με λιθίαση του ουροποιητικού προσέρχονται στον ουρολόγο είτε λόγω έντονων συμπτωμάτων είτε λόγω τυχαίας ανεύρεσης λίθων. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία για την αποφυγή επιπλοκών.

Εξελιγμένες τεχνικές ελάχιστα επεμβατικής θεραπείας

«Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν φέρει επανάσταση στη θεραπεία της λιθίασης, παρέχοντας στους ουρολόγους σύγχρονα εργαλεία που επιτρέπουν την αντιμετώπιση ακόμη και των πιο δύσκολων περιπτώσεων με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο. Η δυσκολία συνήθως έγκειται στο μέγεθος και τη θέση των λίθων, καθώς και σε άλλα προβλήματα, όπως η λήψη αντιπηκτικών φαρμάκων», επισημαίνει.

Laser ενδοσκοπική λιθοτριψία

Η πιο προηγμένη τεχνική αντιμετώπισης είναι η laser ενδοσκοπική λιθοτριψία, η οποία περιλαμβάνει:

1. Νέα εύκαμπτα και ημιάκαμπτα ουρητηροσκόπια: Αυτά διαθέτουν μικρότερη διάμετρο και υψηλή ευκρίνεια, επιτρέποντας την προσέγγιση των λίθων ανεξαρτήτως θέσης, χωρίς την ανάγκη τομών. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ουρήθρας, διασφαλίζοντας ελάχιστη επεμβατικότητα και μειωμένο κίνδυνο επιπλοκών, όπως αιμορραγία ή τραυματισμό.

2. Προηγμένα laser συστήματα: Οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες laser, με δυνατότητα υψηλής ακρίβειας και αποτελεσματικότητας. Το σύστημα Moses, για παράδειγμα, επιτρέπει τη γρήγορη και αναίμακτη διάσπαση των λίθων, εξασφαλίζοντας μικρότερο χειρουργικό χρόνο και βέλτιστα αποτελέσματα.

3. Λαβίδες και ουρητηρικά stents: Η σωστή χρήση τους από έμπειρους χειρουργούς διευκολύνει την απομάκρυνση των λίθων χωρίς επιπλοκές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η αφαίρεση μπορεί να γίνει σε μία συνεδρία χωρίς την ανάγκη τοποθέτησης stent.

«Οι νέες αυτές τεχνικές επιτρέπουν στους ασθενείς να επιστρέψουν γρήγορα στις καθημερινές τους δραστηριότητες, συχνά ακόμη και την ίδια ημέρα, με ελάχιστη ταλαιπωρία», καταλήγει ο κ. Παίδαρος.

*Εξειδικευμένο τμήμα λιθίασης στο Metropolitan Hospital

Στο Metropolitan Hospital λειτουργεί εξειδικευμένο τμήμα λιθίασης ως μέρος της Ουρολογικής Κλινικής, το οποίο έχει αντιμετωπίσει χιλιάδες περιστατικά με μεγάλη επιτυχία. Ο συνδυασμός της υψηλής εξειδίκευσης του ιατρικού προσωπικού και της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας εγγυάται άριστα αποτελέσματα, προσφέροντας στους ασθενείς εξατομικευμένη και αποτελεσματική φροντίδα. Η συνεχής εξέλιξη των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών καθιστά τη λιθοτριψία μια ασφαλή, αποτελεσματική και ταχείας αποκατάστασης θεραπευτική επιλογή για όλους τους ασθενείς που πάσχουν από λιθίαση του ουροποιητικού συστήματος.

