Έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν φοράτε σωστά τα εσώρουχά σας; Επίσης, γνωρίζετε ότι ο τρόπος που έχετε συνηθίσει να τα φοράτε μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους;

Αν συνηθίζετε λοιπόν να ντύνεστε φορώντας πρώτα απ' όλα τα εσώρουχά σας να ξέρετε πως αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος και σίγουρα εκθέτεται το σώμα σας σε κίνδυνο, σύμφωνα με τον Δρ Samuel Choudhury, γιατρό που ειδικεύεται στην περιποίηση του δέρματος.

Συγκεκριμένα, ο Δρ Choudhuryτ υποστηρίζει πως το να φορέσετε το εσώρουχό σας με γυμνά πόδια θα μπορούσε να σας προκαλέσει μόλυνση στη βουβωνική χώρα. Πρόκειται για τη λεγόμενη «σήψη του καβάλου» η οποία προκαλείται από τον μύκητα, tinea corporis, κοινώς γνωστός ως ringworm, και προκαλεί φολιδωτό δέρμα, φαγούρα και μερικές φορές εμφανίζονται κοκκινίλες.

Σύμφωνα με τον γιατρό η μόλυνση συχνά εξαπλώνεται στην περιοχή των γεννητικών οργάνων μέσω των ποδιών.

Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στους 450.000 οπαδούς του στο TikTok, προειδοποίησε ότι η δακτυλίτιδα των ποδιών είναι απίστευτα συχνή - επηρεάζοντας περίπου το 70% των ανθρώπων «τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους».

Επίσης, μελέτες δείχνουν ότι περίπου το 20% των ανθρώπων θα υποστεί μόλυνση στη βουβωνική χώρα κάποια στιγμή.

Ο Δρ Choudhury εξήγησε ότι τα εσώρουχα έρχονται σε επαφή με τα σπόρια των μυκήτων στα πόδια και τα μεταφέρουν μέχρι τη βουβωνική χώρα.

«Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνετε για να αποφύγετε τη φαγούρα (λοίμωξη του καβάλου). Το να μην φοράς εσώρουχα δεν είναι η λύση, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να φοράς πρώτα τις κάλτσες σου. Λειτουργεί ως φραγμός, ώστε να περιορίσετε τη μόλυνση» υποστηρίζει.

Πρόσθεσε ότι όσοι υποφέρουν από επίμονη φαγούρα θα πρέπει να «σκεφτούν» την κατάσταση των ποδιών τους.

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι νεαροί άνδρες είναι πιο πιθανό να υποστούν μια τέτοια μόλυνση καθώς και όσοι εργάζονται σε περιβάλλοντα με υψηλή θερμοκρασία, όσοι φορούν στενά ρούχα ή είναι παχύσαρκοι.

Σύμφωνα με τον γιατρό αυτοί οι μύκητες ζουν φυσικά στο δέρμα μας και συνήθως δεν προκαλούν προβλήματα αλλά αν φοράμε ιδρωμένα ρούχα μετά την άσκηση αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένη έκθεση στην υγρασία, επιτρέποντας στους μύκητες να πολλαπλασιαστούν γρήγορα.

Όσον αφορά για το τι πρέπει να κάνετε για να τους αντιμετωπίσετε, ο Δρ Choudhury συμβουλεύει καθημερινό πλύσιμο των προσβεβλημένων περιοχών του δέρματος, να μην υπάρχει καθόλου υγρασία στις περιοχές αυτές καθώς επίσης και τακτικό πλύσιμο των ρούχων και των κλινοσκεπασμάτων.

Πηγή: skai.gr

