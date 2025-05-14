Ξέρουμε πια καλά ότι η άσκηση κάνει καλό στην καρδιά, στον εγκέφαλο, αλλά και στην ψυχική μας υγεία. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλοι ετοιμαζόμαστε να γραφτούμε στο γυμναστήριο. Και τα καλά νέα; Δεν χρειάζεται να νιώθουμε τύψεις γι’ αυτό. Γιατί κυριολεκτικά και μεταφορικά, τα μικρά βήματα μπορούν να έχουν μεγάλη επίδραση στο σώμα και τη διάθεσή μας.

Αν έχεις λίγο χρόνο, μόλις ξεκινάς το ταξίδι της φυσικής δραστηριότητας ή επιστρέφεις σε ρυθμούς ύστερα από κάποια διακοπή, το περπάτημα είναι ίσως η πιο απλή αλλά ουσιαστική συνήθεια. Και μόλις μάθεις τι μπορεί να σου προσφέρει ένα καθημερινό 20λεπτο περπάτημα, το πιθανότερο είναι να αρπάξεις τα ακουστικά σου, το φιλαράκι σου (τετράποδο ή δίποδο) και να κάνεις τουλάχιστον ένα γύρο στο τετράγωνο.

Για αρχή: Είναι ασφαλές το καθημερινό περπάτημα;

«Εκτός αν κάποιος έχει πρόβλημα κινητικότητας ή ισορροπίας, το καθημερινό περπάτημα θεωρείται γενικά χαμηλού ρίσκου δραστηριότητα», εξηγεί ο Dr. Jeffrey S. Lander, καρδιολόγος και συνδιευθυντής της Αθλητικής Καρδιολογίας στο RWJBarnabas Health. «Η χρήση κατάλληλων παπουτσιών και η επιλογή ίσιων, σταθερών επιφανειών μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού ή καταπόνησης». Παρόλα αυτά, καλό είναι πάντα να συμβουλευόμαστε τον γιατρό μας πριν ξεκινήσουμε οποιοδήποτε νέο πρόγραμμα άσκησης.

Η Dr. Nicole Lopez, ορθοπεδικός χειρουργός στον ίδιο οργανισμό, συμπληρώνει ότι «παρόλο που το περπάτημα είναι γενικά ασφαλές, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς από υπερβολική χρήση, όπως πόνο στα γόνατα ή κνημιαία κατάγματα (shin splints), ειδικά όταν γίνεται σε ανώμαλο έδαφος ή χωρίς κατάλληλα υποδήματα».

Βελτίωση καρδιαγγειακής υγείας

Αν κάθεσαι πολλές ώρες μέσα στη μέρα ή αναρρώνεις από κάποια πάθηση ή τραυματισμό, το καθημερινό περπάτημα των 20 λεπτών μπορεί να κάνει θαύματα. «Κάποιος που έχει καθιστικό τρόπο ζωής και αρχίσει να περπατά 20 λεπτά την ημέρα, πιθανόν να νιώσει πιο γεμάτος ενέργεια, με λιγότερο στρες και καλύτερη διάθεση», τονίζει ο Dr. Lander.

Το καθημερινό περπάτημα μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού, ενώ με τον καιρό συνεισφέρει και στη διατήρηση υγιών επιπέδων χοληστερίνης.

Υγεία αρθρώσεων και μυών

Αν η καθημερινότητά σου θυμίζει περισσότερο… καναπέ και λιγότερο προπόνηση CrossFit, το σώμα σου έχει να ωφεληθεί πολλά: «Άτομα με καθιστικό τρόπο ζωής που ξεκινούν να περπατούν συστηματικά παρατηρούν σταδιακά βελτίωση στην ευλυγισία και μείωση της δυσκαμψίας, ειδικά σε γόνατα, ισχία και αστραγάλους», εξηγεί η Dr. Lopez.

Το περπάτημα ενισχύει και τους μυς που στηρίζουν τις αρθρώσεις, ιδίως γύρω από τα γόνατα και τους γοφούς, ενώ ενεργοποιεί τη ροή του αρθρικού υγρού που «λιπαίνει» τις αρθρώσεις, διατηρώντας τες λειτουργικές.

Προστασία από την οστεοπόρωση

Η Dr. Lopez τονίζει ότι το περπάτημα, ως άσκηση με φόρτιση βάρους (weight-bearing), ενισχύει την οστική πυκνότητα και μπορεί να προστατεύσει από την οστεοπόρωση και τα εύθραυστα οστά.

Υποστήριξη απώλειας βάρους

Εάν εσύ και ο γιατρός σου συμφωνείτε ότι υπάρχει ανάγκη απώλειας βάρους, το περπάτημα είναι μια εξαιρετική και ήπια αφετηρία. «Κάθε κιλό που χάνεται μέσω του περπατήματος μειώνει κατά περίπου τέσσερα κιλά την πίεση στις αρθρώσεις των γονάτων», επισημαίνει η Dr. Lopez.

Για τον Dr. Lander, «ένας σύντομος, καθημερινός περίπατος μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και να συμβάλει σημαντικά στη γενική φυσική κατάσταση».

Ενισχύει την υιοθέτηση πιο υγιεινών συνηθειών

Η κίνηση, ακόμη κι αν είναι απλή, όπως το περπάτημα, μπορεί να λειτουργήσει ως αφετηρία για άλλες καλές συνήθειες: λιγότερα junk snacks, περισσότερη ενυδάτωση, περισσότερος ύπνος. «Η απλή αυτή συνήθεια έχει την ικανότητα να δημιουργήσει αλυσιδωτές θετικές αλλαγές στον τρόπο ζωής και να μειώσει τους συνολικούς καρδιαγγειακούς κινδύνους», καταλήγει ο Dr. Lander.

Συμπέρασμα:

Είκοσι λεπτά περπάτημα την ημέρα μπορεί να μην σου αλλάξουν τη ζωή από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά μπορεί να σου αλλάξουν τη ζωή μακροπρόθεσμα. Το σώμα σου θα σου το ανταποδώσει με καλύτερη διάθεση, λιγότερο άγχος, δυνατότερες αρθρώσεις, καλύτερο ύπνο και… ίσως και λίγο πιο στενά τζιν!

Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να είσαι fit fanatic — απλά να βάλεις ένα βήμα μπροστά από το άλλο. Σήμερα κιόλας.

Πηγή: skai.gr

