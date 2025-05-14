Τα επεισόδια ακραίας ζέστης, που είναι ολοένα και συχνότερα λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, δεν απειλούν μόνο τους ηλικιωμένους, αλλά αυξάνουν τους κινδύνους τόσο για τις έγκυες όσο και για τα έμβρυα που κυοφορούν, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

«Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τους κινδύνους που συνδέονται με την εγκυμοσύνη σε όλο τον κόσμο λόγω της ακραίας ζέστης», αναφέρει έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Climate Central με έδρα τις ΗΠΑ.

Οι συντάκτες της έκθεσης προσπάθησαν να υπολογίσουν σε ποιο βαθμό έχει αυξηθεί η έκθεση των εγκύων σε ακραία ζέστη σε όλο τον κόσμο μετά το 2020 και σε ποιο βαθμό η αύξηση αυτή συνδέεται με την κλιματική αλλαγή.

«Στις περισσότερες χώρες - 222 - η κλιματική αλλαγή έχει τουλάχιστον διπλασιάσει τον μέσο αριθμό ημερών με ακραία ζέστη ετησίως, οι οποίες είναι επικίνδυνες για την εγκυμοσύνη», κατέληξε η έρευνα.

Η αύξηση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη στις περιοχές «όπου η πρόσβαση σε φροντίδα είναι περιορισμένη – κυρίως στην Καραϊβική όπως και σε κάποιες περιοχές της Κεντρικής και της Λατινικής Αμερικής, στα νησιά του Ειρηνικού, στη νοτιοανατολική Ασία και την υποσαχάρια Αφρική».

Η έκθεση αυτή παρουσίασε «ξεκάθαρα στοιχεία για την αύξηση των κινδύνων που συνδέονται με την έκθεση σε ακραία ζέστη», εκτίμησε η ερευνήτρια Άνα Μπόνελ του London School of Hygiene and Tropical Medicine, υπογραμμίζοντας ότι τα συμπεράσματα αφορούν και τους ηλικιωμένους.

Προηγούμενη έρευνα, που δημοσιεύθηκε το 2024 στο επιστημονικό περιοδικό Nature Medicine, είχε δώσει μια πρώτη εικόνα των επιπτώσεων της ακραίας ζέστης στις έγκυες, επισημαίνοντας ότι οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν πολλούς κινδύνους – από τον πρόωρο τοκετό ως τον θάνατο νεογνών και την παρουσία γενετικών ανωμαλιών.

«Η αυξανόμενη έκθεση στη ζέστη αποτελεί μεγάλη απειλή για την υγεία των μητέρων και των νεογνών», προειδοποιούν οι συντάκτες αυτής της έκθεσης της Climate Central, η οποία συντάθηκε από τη σύνθεση σχεδόν 200 ερευνών.

Εξάλλου, εκτός από την ακραία ζέστη, και άλλες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν την υγεία των εγκύων και των εμβρύων, όπως κάποια είδη ατμοσφαιρικής ρύπανσης και οι πλημμύρες, τονίζουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.