Περπάτημα: Πόσα λεπτά την ημέρα χρειάζονται για να κάψετε θερμίδες;

Η σωματική άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε προγράμματος απώλειας βάρους και υγιεινού τρόπου ζωής. Αν το γυμναστήριο και οι έντονες προπονήσεις δεν είναι για εσάς, υπάρχουν ευχάριστα νέα: Το περπάτημα μπορεί να σας βοηθήσει να κάψετε θερμίδες και λίπος.

Η απώλεια βάρους βασίζεται στην κατανάλωση λιγότερων θερμίδων από αυτές που καίτε. Πρέπει να δημιουργήσετε ένα θερμιδικό έλλειμμα, καίγοντας περισσότερες θερμίδες από όσες καταναλώνετε.

Κάθε δραστηριότητα που κάνετε κατά τη διάρκεια της ημέρας συμβάλλει στην καύση θερμίδων. Αν και οι υψηλότερης έντασης δραστηριότητες, όπως το τρέξιμο, καίνε περισσότερες θερμίδες, το περπάτημα εξακολουθεί να είναι αποτελεσματικός τρόπος για την καύση λίπους, αν και είναι μια άσκηση χαμηλής έντασης.

