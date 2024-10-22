Οι πιο παράδοξες αλλά και συχνότερες αιτίες θανάσιμων τραυματισμών στο σπίτι

Επιμέλεια: Μύριαμ Κιάσσου

H είδηση για τον ασφυκτικό θάνατο 39χρονης που παγιδεύτηκε σε πτυσσόμενο κρεβάτι, πριν λίγες ημέρες στη Βρετανία μοιάζει με σενάριο ταινίας τρόμου και επιστημονικής φαντασίας ταυτόχρονα.

Οι αναπάντεχοι και μάλλον «αλλοπρόσαλλοι» θανάσιμοι τραυματισμοί ειδικά εντός του σπιτιού είναι ως φαίνεται περισσότερο συχνοί απ' ότι θα μπορούσαμε να φανταστούμε στην πραγματικότητα.

Το σπίτι ίσως να είναι τελικά το πιο επικίνδυνο μέρος για τον άνθρωπο αφού όπως ενδεικτικά επισημαίνει ο ιστότοπος rospa, αλλά και λέγεται ευρέως, τα περισσότερα ατυχήματα λαμβάνουν χώρα εκεί.

Σύμφωνα δε με το Injury Facts, το 2022, εκτιμάται ότι σημειώθηκαν 178.400 θάνατοι που σχετίζονται με τραυματισμούς σε σπίτια και κοινότητες και θα μπορούσαν να έχουν αποτραπεί.

Ο αριθμός των θανάτων αυτών αυξήθηκε κατά 1,6% από το 2021 που ήταν 175.500.

Ποιες είναι όμως οι κυριότερες και συνάμα πιο «απίθανες» αιτίες θανάτων από ατύχημα στο σπίτι και πως θα μπορούσαν να αποφευχθούν;

Σύμφωνα με το State Farm «οικιακές παγίδες θανάτου» αποτελούν τα όργανα γυμναστικής, τα οποία μάλιστα καλό θα είναι να μην παραμένουν συνδεδεμένα στην πρίζα όταν δεν τα χρησιμοποιούμε.

Παράλληλα, άμεσος κίνδυνος είναι για τις οικογένειες με μικρά παιδιά τα μαγνητάκια των ψυγείων αλλά και μπαταρίες ή κουμπιά ρούχων που ξεχνάμε σε πάγκους ή τραπέζια αφού δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις βρεφών που έχασαν τη ζωή τους καταπίνοντας τα.

Εξαιρετικά επικίνδυνες είναι ακόμη και οι ηλεκτροκίνητες γκαραζόπορτες οι οποίες πρέπει να διασφαλίζεται πως ανοιγοκλείνουν σωστά (Οι λάτρεις των σπλάτερ ταινιών ενδεχομένως μπορούν να κάνουν τους ανάλογους ανατριχιαστικούς συσχετισμούς.

Ζωτικής σημασίας, εύλογα, θεωρείται η σωστή συντήρηση και έλεγχος των ηλεκτρονικών συσκευών.

Οι προηγμένες δυνατότητες των σημερινών συσκευών υψηλής τεχνολογίας τις καθιστούν εύχρηστες, αλλά επιρρεπείς σε βραχυκυκλώματα και βλάβες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιές.

Εξαιρετικά επικίνδυνες είναι και οι πισίνες στους χώρους των οποίων δεν θα ήταν παράδοξο κάποιος να γλιστρήσει στα νερά που συσσωρεύονται στο πάτωμα.

Σε μεγάλο κίνδυνο φαίνεται πως εκτιθέμεθα ακόμη κατά την καθημερινή μας κίνηση να... ανοίξουμε καλά ασφαλισμένες πλαστικές συσκευασίες με μαχαίρια και ψαλίδια.



Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει μάλιστα να δίνεται σε:

Καυστήρες

Λαμπάκια ψυγείου

Κίνδυνος στο σπίτι μας φαίνεται πως είναι ακόμη:

Tα σκουπίδια μας, (πόσες φορές πέταξες σπασμένα γυαλιά εκεί;) τα οποία θα πρέπει πάντα να τοποθετούνται σε κάδους που κλείνουν καλά και δεν βρίσκονται κοντά στα σημεία όπου κυκλοφορούν παιδιά ή κατοικίδια.

Βαριά έπιπλα τα οποία μπορεί να πέσουν ή να σκοντάψουμε πάνω τους.

Φυτά.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποια είναι τα τοξικά φυτά.

Μικροαντικείμενα στο πάτωμα

Τα πατώματα και οι σκάλες είναι σημαντικό να είναι πάντοτε καθαρά και οι χώροι όσο το δυνατόν τακτοποιημένοι και κενοί (δεν είναι εξάλλου τυχαία η «κατάρα» "εύχομαι να πατήσεις lego".

Εξίσου σημαντικός φυσικά είναι ο καλός φωτισμός των χώρων, ειδικά όπου υπάρχουν σκαλιά.

Βεβαιωθείτε ότι οι σκάλες είναι καλά φωτισμένες.

Αποθηκεύστε ή καλύτερα κρύψτε τα οικιακά καθαριστικά και τα φάρμακα.

Βεβαιωθείτε για τη λειτουργία των ανιχνευτών καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς και μονοξειδίου του άνθρακα.

Βεβαιωθείτε ότι οι καλωδιώσεις και οι διακόπτες φώτων στο σπίτι σας είναι χωρίς προβλήματα.

Κρύψτε τα εργαλεία χειρός

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.