Metropolitan General: Η εξέλιξη της Ρομποτικής Χειρουργικής κηλών συνεχίζεται

Από το 1990 όπου και πρωτοπαρουσιάστηκε η Λαπαροσκοπική Χειρουργική, μέχρι και το 2016, δηλαδή για περισσότερο από 25 χρόνια, οι διαθέσιμες τεχνικές για την επιδιόρθωση μιας κήλης ήταν ελάχιστες και πάντα οι ίδιες, χωρίς καμία νεότερη και εξελιγμένη χειρουργική μέθοδο.

Η έλευση των ρομποτικών μηχανημάτων και η ολοένα και πιο ευρεία χρήση τους σε ολόκληρο τον κόσμο αφενός, και η ανάπτυξη νέων τεχνικών από 2-3 φωτισμένους Αμερικανούς χειρουργούς αφετέρου, έφεραν και στην Ελλάδα από το 2018 τις πλέον προηγμένες τεχνικές για την αποκατάσταση κοιλιοκηλών και μετεγχειρητικών κηλών. Πρόκειται για τις ρομποτικές επεμβάσεις οπισθίου διαχωρισμού του κοιλιακού τοιχώματος, ή πιο σύντομα επεμβάσεις eTEP (enhanced Total Extra Peritoneal), RS (Rives - Stoppa) και TAR (Transversus Abdominis Release). Πρώτος στην Ελλάδα τότε, ο δρ Φώτης Αρχοντοβασίλης, Διευθυντής της ΣΤ’ Χειρουργικής Κλινικής του θεραπευτηρίου Metropolitan General, εφάρμοσε με απόλυτη επιτυχία την πρώτη Ρομποτική eTEP-TAR σε ασθενή με πολλαπλές υποτροπές μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης.

Στο Metropolitan General από τότε έχουν γίνει πολλά: έχοντας ήδη από το 2018 το ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi αναβάθμισε σημαντικά τον εξοπλισμό του, εκπαίδευσε πολλούς νοσηλευτές και εργαλειοδότες στα ρομποτικά συστήματα, έλαβε το 2019 τον τίτλο του Κέντρου Αριστείας στη Χειρουργική Κηλών (Center of Excellence in Hernia Surgery) από τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο Αμερικανικό Οργανισμό Χειρουργικών Πιστοποιήσεων SRC. Tαυτόχρονα στο ίδιο κέντρο Αριστείας ο δρ Αρχοντοβασίλης τέθηκε επικεφαλής, ως Διευθυντής του κέντρου. Παράλληλα, ήταν και ο πρώτος Έλληνας Χειρουργός που πιστοποιήθηκε από τον ίδιο Αμερικανικό οργανισμό ως Master Surgeon και Surgeon of Excellence στη Χειρουργική κηλών του κοιλιακού τοιχώματος.

Μέσα σε αυτά τα 6 σχεδόν χρόνια, η ομάδα του κ. Αρχοντοβασίλη πραγματοποίησε εκατοντάδες Ρομποτικές αλλά και Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις με τις τεχνικές eTEP, eTEP-RS και eTEP-TAR, με όλο και μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, και πάντα με συνεχή εκπαίδευση στα μεγαλύτερα κέντρα του κόσμου.

Τον Ιούνιο του 2024, ο δρ Αρχοντοβασίλης πραγματοποίησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια από τις πιο σύνθετες επεμβάσεις Ρομποτικής αποκατάστασης κηλών του κοιλιακού τοιχώματος. Επρόκειτο για πολυχειρουργημένο ασθενή, με πολλαπλές υποτροπές κηλών στο κοιλιακό του τοίχωμα (μετά από παλαιότερες επεμβάσεις), ο οποίος έπασχε από δύο ευμεγέθεις μετεγχειρητικές κοιλιοκήλες, διάσταση της λευκής γραμμής, κήλη Spigel, και βουβωνοκήλη. Δηλαδή παρουσίαζε σχεδόν το σύνολο των κηλών που μπορεί να παρουσιαστούν σε έναν άνθρωπο.

Με τη χρήση του ρομποτικού συστήματος Da Vinci Xi, και μέσω μόνο πέντε οπών των 8 χιλιοστών, αποκαταστάθηκαν ταυτόχρονα και οι τέσσερις κήλες αλλά και η διάσταση. Το πλέον ενδιαφέρον όμως ήταν ότι χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η τεχνική eTEP με Περιτοναϊκό Κρημνό (peritoneal flap), χωρίς να χρειαστεί να γίνει διατομή των εγκαρσίων κοιλιακών μυών (μέθοδος TAR). Πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη τεχνική που όμως δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα, όταν διενεργείται από άκρως εξειδικευμένους χειρουργούς κηλών.

Όλη η επέμβαση έγινε εξωπεριτοναϊκά, χωρίς να χρειαστεί να μπει καθόλου μέσα στη κοιλιά ο χειρουργός. Πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στα μυϊκά διαμερίσματα του ασθενούς και τα πλέγματα που χρησιμοποιήθηκαν τοποθετήθηκαν εκτός της κοιλίας με πλήρη κάλυψή τους από το περιτόναιο, χωρίς να έρχονται σε καμία επαφή με τα ενδοκοιλιακά σπλάγχνα.

Η μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς ήταν άριστη και εξήλθε από το νοσοκομείο σε λιγότερο από 48 ώρες.

Η απόλυτη εξειδίκευση του δρ Αρχοντοβασίλη και της ομάδας του στη χειρουργική των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος και η συνεχής εκπαίδευσή του σε ολόκληρο τον κόσμο, οι νέες εφαρμοζόμενες τεχνικές που προσφέρουν πλέον εντυπωσιακά αποτελέσματα, με ταχύτατη έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο, και φυσικά η συνεχής αρωγή και υποστήριξη του Metropolitan General με άριστο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ως πιστοποιημένο Κέντρο Αριστείας, σε ένα ασφαλές νοσοκομειακό περιβάλλον, εγγυώνται ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στην χειρουργική αποκατάσταση των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος.

