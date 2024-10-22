Γερμανία: Πρώτο κρούσμα της νέας παραλλαγής του ιού mpox

Το πρώτο κρούσμα της νέας παραλλαγής του ιού mpox εντοπίστηκε στη Γερμανία, έγραψε σήμερα η εφημερίδα Bild επικαλούμενη το Ινστιτούτο για τη Δημόσια Υγεία Robert Koch.

«Στις 18 Οκτωβρίου 2024, μια λοίμωξη με το νέο στέλεχος clade 1b της mpox, που προήλθε από μετάδοση στο εξωτερικό, εντοπίστηκε στη Γερμανία», ανακοίνωσε το Ινστιτούτο προσθέτοντας ότι «ο κίνδυνος για την υγεία του πληθυσμού στη Γερμανία» είναι «μικρός».

Το Ινστιτούτο, το οποίο δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον ασθενή και τις συνθήκες της μόλυνσης, είπε ότι παρακολουθεί την κατάσταση «πολύ στενά» και ότι θα προσαρμόσει τις συστάσεις του εάν χρειαστεί.

Η μετάδοση της mpox απαιτεί «στενή φυσική επαφή», υπενθύμισε.

Τον Αύγουστο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι η εξάπλωση του ιού mpox συνιστά μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο- για δεύτερη φορά μέσα σε δύο χρόνια- έπειτα από το ξέσπασμα της νόσου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που εξαπλώθηκε και σε γειτονικές χώρες.

Η πρώτη ένδειξη εξάπλωσής της εκτός της αφρικανικής ηπείρου υπήρξε στις 15 Αυγούστου όταν αξιωματούχοι της παγκόσμιας υγείας επιβεβαίωσαν το πρώτο κρούσμα της παραλλαγής της mpox που εντοπίστηκε σε χώρα εκτός Αφρικής και συγκεκριμένα στη Σουηδία.

Η Mpox, που προηγουμένως ονομαζόταν ''ευλογιά των πιθήκων'', είναι μια ιογενής ασθένεια που μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο, αλλά και μεταξύ των ανθρώπων, προκαλώντας πυρετό, μυϊκό πόνο και δερματικές βλάβες.

Εδώ και αρκετούς μήνες, ένα νέο ξέσπασμα έχει επηρεάσει την Αφρική, με τα υψηλότερα ποσοστά μόλυνσης να βρίσκονται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στο Μπουρούντι και στη Νιγηρία.

Εμφανίζονται δύο ταυτόχρονες επιδημίες, μία που προκαλείται από το στέλεχος clade 1 στην Κεντρική Αφρική και επηρεάζει κυρίως παιδιά και μία άλλη από τη νέα παραλλαγή, το στέλεχος 1b, η οποία επηρεάζει ενήλικες σε άλλη περιοχή, στα ανατολικά της ΛΔΚ και σε γειτονικές χώρες.

Συνολικά 42.000 κρούσματα έχουν καταγραφεί στην Αφρική από τον Ιανουάριο και περίπου 1.100 άνθρωποι πέθαναν από mpox, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η υπηρεσία υγείας της Αφρικανικής Ένωσης, η οποία προειδοποίησε ότι η επιδημία κινδυνεύει να τεθεί «εκτός ελέγχου» αν δεν ληφθεί κανένα μέτρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.