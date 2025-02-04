Είναι ευθύνη όλων μας να συμβάλουμε στη μείωση της επίπτωσης του καρκίνου του πνεύμονα και στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Η γνώση και η πρόληψη σώζουν ζωές, αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.

Συμμετέχει ενεργά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού με υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με φορείς ή με άλλες επιστημονικές εταιρείες. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει στις 5 Φεβρουαρίου στα Ιωάννινα, επιστημονική ημερίδα ανοιχτή στο κοινό, με θέμα την πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα, μιας από τις πιο σοβαρές ασθένειες της εποχής μας, που συνδέεται κατά 90% με την καπνιστική συνήθεια. Η επιστημονική ημερίδα, διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου και του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και τον Δήμο Ιωαννιτών.

Υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, ο Δήμος Ιωαννιτών θα προχωρήσει σήμερα σε μία συμβολική κίνηση υποστήριξης της ημερίδας, φωταγωγώντας το Δημαρχείο Ιωαννίνων .

Κατά τη διάρκεια των ομιλιών από εγκεκριμένους πνευμονολόγους θα αναδειχθούν θέματα όπως ο προσυμπτωματικός έλεγχος, η διάγνωση και η διαχείριση του καρκίνου, η σημασία διακοπής του καπνίσματος.

«Ο καρκίνος του πνεύμονα παραμένει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την Πνευμονολογία. Ωστόσο διαθέτουμε πλέον σημαντικά εργαλεία για την πρόληψη και την αντιμετώπισή του», αναφέρει ο Στέλιος Λουκίδης, Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Β' Πνευμονολογικής κλινικής ΠΓΝ «Αττικόν», Πρόεδρος ΕΠΕ.

Αναφερόμενος στην ημερίδα στα Ιωάννινα ο κ. Λουκίδης σημειώνει ότι στόχος της ΕΠΕ είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της πρόληψης του καρκίνου του πνεύμονα που συνδυάζεται σε μεγάλο βαθμό με το κάπνισμα και τη διακοπή του. «Η έγκαιρη διάγνωση και η πρόοδος στη θεραπεία είναι οι ισχυροί μας σύμμαχοι στην αντιμετώπιση της νόσου», τονίζει.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί τον δεύτερο κατά σειρά παράγοντα κινδύνου για τον καρκίνο του πνεύμονα μετά το κάπνισμα, αναφέρει ο Κωνσταντίνος Κωστίκας, Καθηγητής Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής του ΠΓΝ Ιωαννίνων. Προσθέτει ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση ευθύνεται για περισσότερες από 1 στις 10 περιπτώσεις καρκίνου του πνεύμονα ,τονίζοντας ότι «η βελτίωση της ποιότητας του αέρα πρέπει να αποτελεί στόχο όλων μας».

Πρόσθεσε ότι «ο καρκίνος του πνεύμονα, ο πιο θανατηφόρος καρκίνος στον πλανήτη και ο συχνότερος στους άνδρες και δεύτερος συχνότερος στις γυναίκες, αρχίζει τα τελευταία χρόνια να αλλάζει πρόσωπο. Αυτό οφείλεται στην έγκαιρη διάγνωση σε πρώιμα στάδια που οδηγεί στη ριζική αντιμετώπιση, αλλά και στις νεότερες στοχευμένες θεραπείες για ασθενείς με προχωρημένη νόσο, που μπορούν να τον μετατρέψουν σε χρόνιο νόσημα για κάποιους ασθενείς».

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος σώζει ζωές

Τη σημασία της χρήσης της αξονικής τομογραφίας χαμηλής δόσης στο πλαίσιο πρόληψης της θανατηφόρου εξέλιξης του καρκίνου του πνεύμονα, υπογραμμίζει ο Ιωάννης Γκιόζος, Πνευμονολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΕΚΠΑ, Ογκολογική Μονάδα Γ΄ ΠΠ, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Αθήνα, Υπεύθυνος Ομάδας Εργασίας Καρκίνου Πνεύμονα, ΕΠΕ:

«Ο προσυμπτωματικός έλεγχος του καρκίνου του πνεύμονα μπορεί να σώσει ζωές, προλαμβάνοντας την καρκινογένεση στην αρχή της. Υπάρχουν πλέον στις μέρες μας επαρκή επιστημονικά δεδομένα που υποστηρίζουν ότι η χαμηλή δόσης αξονική τομογραφία θώρακα όταν διενεργείται σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες και σε οργανωμένο επιστημονικό πλαίσιο μπορεί να προλάβει τη θανατηφόρο εξέλιξη της κακοήθειας πνεύμονα. Ελπίζουμε σύντομα και στη χώρα μας να καθιερωθεί η δυνατότητα για τους συνανθρώπους μας να μπορούν να ελπίζουν στην πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα».

Θεραπευτικές επιλογές

Η ανοσοθεραπεία αποτελεί μια επιλογή που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια στην αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα και έχει αλλάξει προς το καλύτερο το τοπίο. Ο κ. Λευτέρης Ζέρβας, Συντονιστής Διευθυντής 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Αθήνα, Ταμίας ΕΠΕ, εξηγεί:

«Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί μια επιδημία των καιρών μας με μεγάλη επίπτωση στην κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος στο πεδίο της ιατρικής έρευνας όσον αφορά τις θεραπείες στον καρκίνο του πνεύμονα, με την ανοσοθεραπεία να αποτελεί πια μια από τις βασικές θεραπευτικές μας επιλογές. Η χρήση της ανοσοθεραπείας αρχικά στα μεταστατικά στάδια της νόσου βοήθησε στο να αυξήσουμε την επιβίωση των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα σε επίπεδα που ούτε φανταζόμασταν πριν μερικά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια η ανοσοθεραπεία προστέθηκε στις επιλογές μας στη θεραπεία του πρώιμου καρκίνου του πνεύμονα πριν, μετά το χειρουργείο ή και περιεγχειρητικά αυξάνοντας σημαντικά την πιθανότητα ένας ασθενής να ζήσει χωρίς υποτροπή της νόσου για αρκετά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».

