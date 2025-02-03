Στο Ταμείο Ανάκαμψης η διενέργεια προληπτικών διαγνωστικών τεστ μαστογραφίας κατά του καρκίνου

Σε συνεργασία του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η υλοποίηση προληπτικών διαγνωστικών τεστ μαστογραφίας κατά του καρκίνου μέσω κινητών μονάδων, συνολικού προϋπολογισμού 4.564.544 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχει κάθε γυναίκα πολίτης της χώρας που ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 45-74 και διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Από το ανωτέρω δικαίωμα εξαιρούνται οι γυναίκες που ανήκουν μεν στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα του προγράμματος, όμως είτε έχουν διενεργήσει την ίδια προληπτική εξέταση εντός του προηγούμενου έτους, είτε έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού την τελευταία πενταετία.

Στους σκοπούς της δράσης συμπεριλαμβάνονται επίσης, η μείωση της πίεσης στο σύστημα υγείας, ο περιορισμός του κόστους θεραπείας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών στις απομακρυσμένες περιοχές, η βελτίωση στην πρόσβαση στο σύστημα υγείας σε μη προνομιούχες ομάδες του γυναικείου πληθυσμού, καθώς και η καταγραφή και δυνατότητα επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο προγραμματισμός και η εφαρμογή πολιτικών προαγωγής της υγείας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ο καρκίνος του μαστού είναι πιο συχνά διαγνωσμένος καρκίνος στις χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης των 27. Οι γυναίκες που προλαβαίνουν να διαγνωστούν έγκαιρα σε πρώιμο στάδιο καρκίνου του μαστού, έχουν πιθανότητα επιβίωσης στην πενταετία μετά τη διάγνωσή τους, με το αντίστοιχο ποσοστό να ανέρχεται στο 96% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αντιδιαστολή, οι γυναίκες των οποίων η διάγνωση γίνεται σε μεταγενέστερο στάδιο εκδήλωσης του καρκίνου, έχουν πιθανότητα επιβίωσης μόνο 38%.

