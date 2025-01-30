ΕΟΔΥ: 10 θάνατοι από γρίπη και 21 από COVID-19 την τελευταία εβδομάδα

Αύξηση παρουσιάζει η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα, ενώ η Covid 19 παρουσιάζει μείωση. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 13 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 10 νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 20-26 Ιανουαρίου.

Ειδικότερα στην έκθεση αναφέρεται:

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Καταγράφηκαν 382 νέες εισαγωγές. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 530.

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων ήταν οκτώ. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν δέκα.

Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 25.

Ο αριθμός των θανάτων ήταν 21. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 25.

Οι υπο-παραλλαγές KP.3 και XEC της ΒΑ.2.86 είναι τα στελέχη που επικρατούν στις ανιχνεύσεις.

Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας πτώση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παραμένει άνω του ορίου που σηματοδοτεί την περίοδο εποχικής δραστηριότητας της γρίπης, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η θετικότητα των δειγμάτων του δικτύου επιτήρησης SARI παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Το διάστημα 20-26 Ιανουαρίου, καταγράφηκαν 13 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και δέκα νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Επιπλέον, δηλώθηκαν αναδρομικά τέσσερα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, καθώς και δύο θάνατοι.

Από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έχουν καταγραφεί 97 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 23 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Τόσο η γρίπη όσο και η λοίμωξη COVID-19 σχετίζονται με σημαντικό αριθμό θανάτων μεταξύ σοβαρών περιστατικών, με τη λοίμωξη COVID-19 να υπερτερεί έναντι της γρίπης. Συστήνεται τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για εμβολιασμό, ιδιαίτερα εκείνοι που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών εκβάσεων (ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα), να εμβολιάζονται για τα δύο νοσήματα, αναφέρει ο ΕΟΔΥ.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η θετικότητα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παρουσίασε μείωση, ενώ καταγράφηκε αύξηση στο δίκτυο επιτήρησης SARI.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

