Ο ΙΣΑ ζητά από ΕΟΠΥΥ άμεση ανάρτηση σημειωμάτων claw back 2023

Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στη διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ κ. Θ. Καρποδίνη, με την οποία απαιτεί την άμεση ανάρτηση των σημειωμάτων clawback έτους 2023, προκειμένου οι ιατροί να μπορέσουν να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις.

«Ο ΙΣΑ για μια ακόμη χρονιά έχει γίνει αποδέκτης διαμαρτυριών από εκατοντάδες ιατρούς, τόσο της Αθήνας όσο και της υπόλοιπης Ελλάδας, συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, για την μη ανάρτηση των σημειωμάτων clawback έτους 2023. Ειδικά για τη φετινή χρονιά η καθυστέρηση είναι μεγάλη αν αναλογιστούμε ότι είμαστε στην πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, μόλις είκοσι ημέρες πριν από το τέλος των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ακόμα δεν υπάρχει ούτε καν πληροφόρηση από μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ όσον αφορά τα τελικά ποσά του clawback έτους 2023», αναφέρει στην επιστολή του ο ΙΣΑ.

«Πρέπει επιτέλους οι αρμόδιοι φορείς της ελληνικής κυβέρνησης να κατανοήσουν ότι δεν φτάνει που οι συμβεβλημένοι, με τον ΕΟΠΥΥ, φορείς ΠΦΥ έχουν οδηγηθεί σε οικονομικό στραγγαλισμό από το "προσωρινό" μέτρο (από το 2011) του clawback αναγκάζονται να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις τελευταία στιγμή και να φορολογηθούν για ανύπαρκτα και ανείσπρακτα εισοδήματα.

Ο Σύλλογος μας προασπιζόμενος τα συμφέροντα των ιατρών μελών μας απαιτεί την άμεση ανάρτηση των σημειωμάτων claw back έτους 2023 προκειμένου να ενημερωθούν οι ιατροί και περαιτέρω οι φοροτεχνικοί τους έτσι ώστε να μπορέσουν να υποβληθούν οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του σχετικού έτους έγκαιρα και έγκυρα. Αναμένουμε άμεσα τις σχετικές σας ενέργειες», καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

