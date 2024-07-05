Λογαριασμός
Θεμιστοκλέους στον ΣΚΑΪ 100,3: Πλήρως ελεγχόμενη η κατάσταση με τον κορωνοϊό

Η αύξηση στις νοσηλείες είναι μικρή, δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό, τόνισε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους

 Η κατάσταση με τον κορωνοϊό είναι πλήρως ελεγχόμενη δήλωσε στο ΣΚΑΪ 100,3 ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, σημειώνοντας ότι η αύξηση στις νοσηλείες είναι μικρή, δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό.

Ο κ Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι στην παρούσα ρύθμιση για τα ιδιωτικά ιατρεία των γιατρών του ΕΣΥ δεν εντάσσονται οι επικουρικοί ιατροί. Αναμένεται όμως, είπε, να ενταχθούν στο επόμενο διάστημα. 

 Ο κ Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι υπάρχουν 11 περιοχές της χώρας που δεν έχουν ανταπόκριση οι προκηρύξεις για θέσεις ιατρών. Ανέφερε ως παράδειγμα τη Σαντορίνη, λέγοντας μάλιστα ότι δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση για τη θέση του παθολόγου παρόλο που ο μισθός ανέρχεται σε 5.000 ευρώ καθαρά, 9.000 χιλιάδες μικτά
Τόνισε ακόμα ότι στόχος του υπουργείου είναι το ΕΣΥ να γίνει κραταιό αλλά και ελκυστικό για τους γιατρούς.
 

