Νότια Καρολίνα: Η επιδημία ιλαράς είναι πρόβλημα για όλους, όχι μόνο τοπικό

Ένα ταχέως εξελισσόμενο ξέσπασμα ιλαράς στη Νότια Καρολίνα έφτασε πρόσφατα σε ένα ζοφερό ορόσημο: είναι πλέον το μεγαλύτερο στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και 25 χρόνια. Πρόκειται για το πιο πρόσφατο αρνηγτικό ρεκόρ δημόσιας υγείας που καταρρίπτεται, καθώς η διστακτικότητα απέναντι στα εμβόλια και οι ολοένα πιο επιεικείς πολιτειακοί νόμοι – τάσεις που έχουν ενταθεί υπό την ηγεσία του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ – δημιουργούν όλο και περισσότερες εστίες ευαλωτότητας απέναντι σε μεταδοτικές ασθένειες.

Πέρυσι, ξέσπασμα ιλαράς στο Τέξας οδήγησε σε 762 μολύνσεις και στους πρώτους θανάτους από τη νόσο στις ΗΠΑ μετά από μια δεκαετία. Σε εθνικό επίπεδο, τα κρούσματα έφτασαν στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 34 ετών. Το καθεστώς της «χώρας χωρίς ιλαρά», που οι ΗΠΑ είχαν αποκτήσει το 2000, είναι πιθανό να χαθεί σύντομα. Η τελική αξιολόγηση αναμένεται τον Απρίλιο από τον Παναμερικανικό Οργανισμό Υγείας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να εισέρχονται σε μια νέα φάση, όπου η ιλαρά παύει να είναι η σπάνια εξαίρεση και τείνει να γίνει η κανονικότητα. Ένα μεμονωμένο περιστατικό μπορεί πλέον εύκολα να εξελιχθεί σε πολύμηνο ξέσπασμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις στον πρώτο μήνα του έτους είχαν ήδη καταγραφεί 588 κρούσματα – σχεδόν το ένα τέταρτο του συνολικού αριθμού που καταγράφηκε σε ολόκληρο το 2025.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, η αντίδραση κορυφαίων υγειονομικών αξιωματούχων υπήρξε ανησυχητικά αδιάφορη. Ο αναπληρωτής διευθυντής των CDC, Ραλφ Άμπραχαμ, δήλωσε πρόσφατα ότι η απώλεια του καθεστώτος εξάλειψης της ιλαράς θα ήταν «απλώς το κόστος του να κάνεις τη δουλειά σου». Η δήλωση αυτή προκάλεσε σοκ, αν και δεν εξέπληξε όσους γνωρίζουν το παρελθόν του: ως γενικός χειρουργός της Λουιζιάνα είχε επικρίνει ανοιχτά τα εμβόλια κατά της Covid και αργότερα απαγόρευσε στο υπουργείο Υγείας της πολιτείας να τα προωθεί.

Ο Άμπραχαμ απέδωσε επίσης ευθύνες στα διεθνή ταξίδια και στα «ανοιχτά σύνορα», δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στην «προσωπική ελευθερία», παρά στο συλλογικό όφελος του εμβολιασμού. Ωστόσο, πρόσφατη έκθεση των ίδιων των CDC δείχνει με σαφήνεια πώς οι επιλογές ενός ατόμου μπορούν να επηρεάσουν τη δημόσια υγεία. Ένας μολυσμένος ταξιδιώτης που διέμεινε για μία νύχτα στο Ντένβερ κατάφερε να μεταδώσει την ιλαρά σε 15 άτομα σε διάφορες πολιτείες, με τέσσερις από αυτούς να νοσηλεύονται.

Η ιλαρά είναι εξαιρετικά δύσκολο να περιοριστεί. Τα συμπτώματα εμφανίζονται έως και δύο εβδομάδες μετά την έκθεση, ενώ τα αρχικά σημάδια μοιάζουν με κοινό κρυολόγημα. Έτσι, οι φορείς μπορεί να μεταδίδουν τον ιό χωρίς να το γνωρίζουν, ειδικά σε περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από τις πολιτικές επιλογές. Ο Κένεντι έχει αποδυναμώσει την εμπιστοσύνη στα εμβόλια και έχει προχωρήσει σε αλλαγές στο παιδικό πρόγραμμα εμβολιασμών, ενθαρρύνοντας πολιτείες να διευκολύνουν την άρνηση εμβολιασμού. Ακόμα και στη Νότια Καρολίνα, εν μέσω της επιδημίας, προτάθηκε νομοσχέδιο που θα απαγόρευε τις υποχρεωτικές ανοσοποιήσεις για παιδιά κάτω των δύο ετών.

Το αποτέλεσμα είναι ολοένα και περισσότερα παιδιά εκτεθειμένα σε μια απολύτως προλήψιμη αλλά επικίνδυνη νόσο. Με σχεδόν 850 κρούσματα σε τέσσερις μήνες και πιθανή διασπορά σε γειτονικές πολιτείες, η ιλαρά στη Νότια Καρολίνα δεν είναι τοπικό πρόβλημα. Είναι μια προειδοποίηση για το τι μπορεί να συμβεί παντού, όταν η πολιτική απομακρύνεται από την επιστήμη – και το τίμημα το πληρώνουν όλοι.

Πηγή: skai.gr

