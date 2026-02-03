Πόσο επηρεάζουν τα γονίδια την υγεία μας; Σ’ αυτό το ερώτημα προσπαθεί να απαντήσει η εκπομπή «Ζω Καλά», το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στις 11.30, στον ΣΚΑΪ, με καλεσμένη την Έφη Αλεβίζου. Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου την ίδια ώρα, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται τον Νίκο Παπαδάκη και συζητούν για τις νέες διατροφικές συστάσεις.

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου:

Πόσο καθοριστικά είναι τα γονίδια που κληρονομούμε για την υγεία μας; Η επιστημονική έρευνα που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι τα γονίδια είναι ικανά να επηρεάσουν την υγεία μας, αλλά όχι να την καθορίσουν. Στην εκπομπή «Ζω Καλά», μαθαίνουμε πως ο τρόπος ζωής που θα επιλέξουμε μπορεί να αλλάξει την «ιατρική ιστορία μας» και να πάμε κόντρα στα κακά γονίδιά μας. Καλεσμένη είναι η δημοσιογράφος Έφη Αλεβίζου, η οποία μιλάει για την κληρονομικότητα που έχει και την πρόσφατη περιπέτειά της με τον καρκίνο. Ακόμα, μαθαίνουμε με ποιους απλούς τρόπους θα μαγειρέψουμε πιο υγιεινά, αλλά και τις λύσεις για την αποσυμφόρηση της μύτης.

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου:

Τα «πάνω - κάτω» κυριολεκτικά έφεραν οι νέες διατροφικές συστάσεις, που έδωσε το αμερικανικό υπουργείο υγείας στους Αμερικανούς πολίτες, για το τι θεωρείται υγιεινό και τι όχι στη διατροφή μας. Στην εκπομπή «Ζω Καλά», οι επιστήμονες αναλύουν τις νέες διατροφικές συστάσεις και τα «ψιλά γράμματα» αυτών. Καλεσμένος είναι ο παρουσιαστής-καλλιτέχνης Νίκος Παπαδάκης, ένας άνθρωπος που παρακολουθεί, αλλά δεν ακολουθεί πάντα τις συστάσεις των ειδικών όσον αφορά τη διατροφή. Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, συζητάμε για τις εξετάσεις αναφοράς, που πρέπει να κάνουμε ήδη από την ηλικία των 20 ετών και για τις βιταμίνες που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ατονίας και της χρόνιας κόπωσης.

