Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ενέκρινε το πρώτο διαγνωστικό τεστ για το mpox, όπου τα αποτελέσματα μπορούν να γίνουν άμεσα γνωστά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικό για να σταματήσει η αύξηση των κρουσμάτων του θανατηφόρου ιού παγκοσμίως.

Όπως μεταδίδει το BBC News, το νέο τεστ PCR επιτρέπει την ανίχνευση του DNA mpox που λαμβάνεται από επιχρίσματα δερματικών αλλοιώσεων.

Επί του παρόντος, τα δείγματα πρέπει να σταλούν σε εργαστήριο για έλεγχο και ο ασθενής και οι γιατροί πρέπει να περιμένουν μέρες για το αποτέλεσμα.

Η περιορισμένη ικανότητα τεστ και οι καθυστερήσεις στην επιβεβαίωση των κρουσμάτων εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση στην Αφρική - επιδεινώνοντας την εξάπλωση του mpox που παλαιότερα ήταν γνωστό ως ευλογιά των πιθήκων.

Από τα πάνω από 30.000 ύποπτα κρούσματα που αναφέρθηκαν στην Αφρική φέτος, μόλις το 40% είχε επιβεβαιωθεί μέσω τεστ, ανέφερε ο ΠΟΥ.

Ο Yukiko Nakatani, βοηθός γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, χαρακτήρισε το νέο διαγνωστικό τεστ ως «σημαντικό ορόσημο».

«Η αύξηση της πρόσβασης σε ιατρικά προϊόντα εγγυημένης ποιότητας είναι κεντρικής σημασίας για τις προσπάθειές μας να βοηθήσουμε τις χώρες να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού και να προστατέψουν τους ανθρώπους τους, ειδικά σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές», πρόσθεσε.

Το επίτευγμα έρχεται καθώς η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου έχει αναφερθεί ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων, ετοιμάζεται να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα εμβολιασμού με mpox το Σάββατο.

Η Mpox, που είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια, έχει σκοτώσει τουλάχιστον 635 ανθρώπους στη χώρα αυτή φέτος.

