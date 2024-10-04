Προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) για την εκπόνηση του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο» για την περίοδο 2024-2028, υπέγραψαν η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο πρύτανης του Ε.Κ.Π.Α. καθηγητή, κ. Γεράσιμος Σιάσος.

Η προγραμματική συμφωνία αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός στρατηγικού πλαισίου δράσης για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου στην

Ελλάδα, καθώς και του στρατηγικού πλαισίου δράσης για την ανάπτυξη και την υλοποίηση της παρηγορητικής/ανακουφιστικής φροντίδας. Το πλαίσιο ανάπτυξης του ολιστικού σχεδίου δράσης για τον Καρκίνο στη χώρα μας θα υλοποιηθεί με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων, συμπεριλαμβανομένης της Κοινωνίας των Πολιτών και των Ενώσεων Ασθενών.

Ο καρκίνος αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως, με εκατομμύρια νέες διαγνώσεις να καταγράφονται κάθε χρόνο. Η ανάπτυξη του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο» θα βοηθήσει στην αναγνώριση κρίσιμων στόχων και στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που θα βελτιώσει την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία της νόσου.

Η υπογραφή αυτής της προγραμματικής συμφωνίας επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Κ.Π.Α. για την ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας και τη στήριξη των πολιτών απέναντι στη νόσο του καρκίνου. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης θα συμβάλλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου και θα δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον για τους ασθενείς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πρόληψης, το Υπουργείο Υγείας προωθεί το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης, «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» , το οποίο στοχεύει στη δωρεάν παροχή προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού,του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου καθώς και για τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Μέσα από αυτά τα προγράμματα, χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ωφεληθεί, αναδεικνύοντας τη σημασία της προληπτικής ιατρικής στην προστασία της δημόσιας υγείας.

