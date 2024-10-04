Θεμιστοκλέους από «Άγιο Σάββα»: Το πρώτο ολοκληρωμένο κέντρο καρκίνου στην Ελλάδα

Το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας» πρόκειται να γίνει το πρώτο Ολοκληρωμένο Κέντρο Καρκίνου (Comprehensive Cancer Center, CCC) στην Ελλάδα, αποτελώντας ένα ορόσημο στην ελληνική υγειονομική περίθαλψη. Η επίσημη διαπίστευση του Κέντρου έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2025, ενώ το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με 2.000.000 ευρώ.

Στόχος του Ολοκληρωμένου Κέντρου Καρκίνου είναι να παρέχει εξειδικευμένη, πολυτομεακή και εξατομικευμένη φροντίδα στους ασθενείς με καρκίνο, με έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών και την πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες. Το κέντρο θα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που περιλαμβάνουν πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και υπηρεσίες υποστήριξης για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, σε δήλωσή του ανέφερε:

«Η δημιουργία του πρώτου Ολοκληρωμένου Κέντρου Καρκίνου στο νοσοκομείο “Άγιος Σάββας” σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη φροντίδα των ασθενών με καρκίνο στην Ελλάδα. Η φροντίδα θα είναι πλέον περισσότερο εστιασμένη στον ασθενή, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπείες και την υποστήριξη που χρειάζονται τόσο οι ασθενείς όσο και οι οικογένειές τους. Είναι μια έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ογκολογικών ασθενών στη χώρα μας».

Το νέο Κέντρο θα παρέχει υπηρεσίες αιχμής, με πρόσβαση σε κλινικές δοκιμές και καινοτόμες θεραπείες, προσφέροντας στους ασθενείς την ευκαιρία να λαμβάνουν τις πιο σύγχρονες διαθέσιμες θεραπείες. Επιπλέον, οι ομάδες εξειδικευμένων ιατρών από διάφορους κλάδους θα συνεργάζονται για τη δημιουργία εξατομικευμένων σχεδίων θεραπείας, ενώ θα υποστηρίζονται και οι υπηρεσίες επιβίωσης και υποστήριξης, που είναι καθοριστικές για την αντιμετώπιση του καρκίνου.

