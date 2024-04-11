Μέθοδος TAVI για αντιμετώπιση στένωσης της αορτικής βαλβίδας, στο Metropolitan Hospital

Η TAVI, η κύρια πλέον θεραπευτική μέθοδος για τη στένωση της αορτικής βαλβίδας, έχει αλλάξει τη φυσική πορεία της νόσου και έχει βελτιώσει τόσο τα ποσοστά επιβίωσης, όσο και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Εμπνευστής και πρωτοπόρος της μεθόδου TAVI ήταν ο καθηγητής Alain Cribier, που έφυγε από τη ζωή στις 16 Φεβρουαρίου του 2024, αφήνοντας σημαντικό ιατρικό και επιστημονικό έργο στην παγκόσμια καρδιολογική κοινότητα.

«Ο Καθηγητής Alain Cribier, οραματιστής και πρωτοπόρος της επεμβατικής καρδιολογίας, άφησε ανεξίτηλο σημάδι στις καρδιές των ασθενών και των συναδέλφων», δηλώνει ο δρ Γιώργος Καραβόλιας, Επεµβατικός Καρδιολόγος - Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Κλινικής και Τμήματος Διακαθετηριακών Βαλβίδων στο Metropolitan Hospital και συνεχίζει:

«Ο καθηγητής Cribier ξεκίνησε αρχικά μια προσπάθεια για να επανασχεδιάσει τη θεραπεία της στένωσης της αορτικής βαλβίδας και επινόησε τη διαδερμική αντικατάστασή της (TAVI) χωρίς χειρουργική επέμβαση, μια καινοτόμο μέθοδο που θα άλλαζε τις ζωές χιλιάδων ασθενών σε όλο τον κόσμο.

Η TAVI έχει πλέον εξελιχθεί στη βασική θεραπευτική μέθοδο για τη στένωση της αορτικής βαλβίδας, με περισσότερες από 450.000 διακαθετηριακές εμφυτεύσεις παγκοσμίως. Η αξιοσημείωτη ανάπτυξη και εξέλιξή της, τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει χαρίσει μια δεύτερη ευκαιρία σε πάρα πολλούς ασθενείς.

Το Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας του Metropolitan Hospital, μέλος του HHG αποτελεί ένα από τα ελάχιστα πιστοποιημένα κέντρα που εφαρμόζουν τη μέθοδο TAVI στη χώρα µας καταγράφοντας 400+ επιτυχείς επεμβάσεις, χωρίς διάνοιξη του θώρακα και χωρίς προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της καρδιάς», προσθέτει ο δρ Καραβόλιας, αναφερόμενος στη συνέχεια στο πρόβλημα της στένωσης και της αποκατάστασης της αορτικής βαλβίδας και στα πλεονεκτήματα της μεθόδου TAVI.

Στένωση αορτικής βαλβίδας: Ένα συχνό πρόβλημα

Η στένωση της αορτικής βαλβίδας αποτελεί την πιο συχνή βαλβιδική νόσο των ενηλίκων και έχει ως αποτέλεσμα τον σοβαρό περιορισμό της ικανότητας της καρδιάς να εξωθεί την απαιτούμενη ποσότητα αίματος στην κυκλοφορία, ώστε να τροφοδοτεί επαρκώς τον οργανισμό, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται συμπτώματα όπως δύσπνοια, εύκολη κόπωση, ζάλη και λιποθυμικά επεισόδια.

Τι είναι η διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας (TAVI);

Η διαδικασία της TAVI είναι παρόμοια με αυτή της στεφανιογραφίας. Με τη νέα τεχνολογία, μία βαλβίδα πάνω σε έναν καθετήρα οδηγείται μέσα από τις αρτηρίες στη θέση της στενωμένης αορτικής βαλβίδας και απελευθερώνεται στην κατάλληλη θέση, ενώ η βαλβίδα λειτουργεί αμέσως.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της TAVI;

• Η Διαδερμική – Διακαθετηριακή Εμφύτευση Αορτικής Βαλβίδας αποτελεί μία πρωτοποριακή και υψηλής εξειδίκευσης επεμβατική μέθοδο που αξιοποιείται ως εναλλακτική επιλογή της χειρουργικής αντικατάστασης της βαλβίδας σε ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου.

• Η επεμβατική μέθοδος TAVI πραγματοποιείται συνήθως χωρίς γενική αναισθησία και η διάρκειά της είναι περίπου δύο ώρες: χωρίς διάνοιξη θώρακα, χωρίς προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της καρδιάς, χωρίς χειρουργείο.

• Η βελτίωση των συμπτωμάτων είναι άμεση και μετά την έξοδο από το θεραπευτήριο ο ασθενής μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε µία εβδομάδα.

*Διαδερμική – Διακαθετηριακή εμφύτευση αορτικής βαλβίδας στο Metropolitan Hospital, ένα από τα λίγα πιστοποιημένα κέντρα TAVI:

• Χωρίς διάνοιξη θώρακα

• Χωρίς χειρουργείο

• Χωρίς προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της καρδιάς

«Σήμερα, εκατοντάδες άνθρωποι που υποβλήθηκαν σε επέμβαση TAVI στο Metropolitan Hospital απολαμβάνουν τη ζωή τους απαλλαγμένοι από συμπτώματα και µε πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής, με τη βοήθεια της έμπειρης ομάδας μας, που είναι εξοπλισμένη µε τεχνολογία τελευταίας γενιάς και παρέχει τις πιο σύγχρονες θεραπείες», επισημαίνει ο δρ Γιώργος Καραβόλιας.

Το Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας του Metropolitan Hospital διαθέτει μία πρωτοπόρα και από τις πιο έμπειρες ομάδες ιατρών, που έχει πραγματοποιήσει πληθώρα επιτυχημένων επεμβάσεων, με ποσοστό επιτυχίας άνω του 98%.

Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα πιστοποιημένα κέντρα για TAVI με κρατική πιστοποίηση από το Υπουργείο Υγείας και το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ).

Ο προγραμματισμός της επέμβασης πραγματοποιείται άμεσα, χωρίς αναμονές, με τεχνολογία τελευταίας γενιάς σε ασφαλές περιβάλλον και με προσιτές τιμές, με το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών υγείας του ομίλου HHG.

