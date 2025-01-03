Τα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να φέρουν σήμανση που να προειδοποιεί τους καταναλωτές για κινδύνους εμφάνισης καρκίνου, δήλωσε σήμερα ο αρχίατρος των ΗΠΑ, Βίβεκ Μέρθι σε συμβουλευτική του οδηγία, τονίζοντας ότι η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού, του παχέος εντέρου, του ήπατος και άλλων μορφών καρκίνου.

Ο Μέρθι γνωμοδότησε παράλληλα να επανεκτιμηθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες για τα όρια κατανάλωσης αλκοόλ, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να σταθμίζουν τον κίνδυνο καρκινογένεσης στην απόφασή τους αν ή πόσο θα πιουν, παράλληλα με τις τρέχουσες προειδοποιήσεις για γενετικές ανωμαλίες και βλάβες από κατανάλωση αλκοόλ στον χειρισμό μηχανημάτων.

«Η κατανάλωση αλκοόλ είναι η τρίτη κύρια αιτία καρκίνου που μπορεί να προληφθεί στις ΗΠΑ, μετά το κάπνισμα και την παχυσαρκία, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τουλάχιστον επτά τύπους καρκίνου», ανέφερε το γραφείο του Μέρθι σε ανακοίνωση που συνόδευε τη νέα έκθεση.

Η κατανάλωση αλκοόλ ευθύνεται για 100.000 περιστατικά καρκίνου στις ΗΠΑ και 20.000 θανάτους από καρκίνο κάθε χρόνο, περισσότερους από τους 13.500 θανάτους από τροχαία δυστυχήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ, υπογραμμίζει η έκθεση.

Τα αλκοολούχα ποτά στις ΗΠΑ φέρουν επί του παρόντος προειδοποιητική σήμανση για την υγεία που συμβουλεύει έγκυες γυναίκες κατά της κατανάλωσής τους. Αναφέρουν επίσης ότι η κατανάλωση αλκοόλ επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να οδηγεί όχημα ή να χειρίζεται μηχανήματα.

Αυτή η σήμανση δεν έχει αλλάξει από τότε που εισήχθη το 1988.

«Η άμεση σύνδεση μεταξύ κατανάλωσης αλκοόλ και κινδύνου καρκινογένεσης είναι επαρκώς τεκμηριωμένη για τουλάχιστον επτά τύπους καρκίνου... ανεξάρτητα από το είδος αλκοόλ (π.χ. μπύρα, κρασί και οινοπνευματώδη) που καταναλώνεται», συμπεριλαμβανομένων καρκίνους του οισοφάγου, του στόματος, λάρυγγα και φωνητικών χορδών, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η νέα έκθεση συνιστά οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης να ενθαρρύνουν τον έλεγχο κατανάλωσης αλκοόλ και τις παραπομπές για θεραπεία, όπως είναι αναγκαίο, και πρέπει να επεκταθούν οι προσπάθειες για αύξηση της γενικής ευαισθητοποίησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.