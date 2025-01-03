Η πρόσληψη τριών επικουρικών ιατρών στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών εγκρίθηκε σήμερα, Παρασκευή, με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Ιωάννη Κεφαλογιάννη.

Η σύμβαση αφορά την τοποθέτηση επικουρικών ιατρών ειδικότητας αγγειοχειρουργού και νευρολόγου, για ένα έτος, καθώς και γενικού χειρουργού για τρία έτη.

«Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την αναβάθμιση των υγειονομικών δομών των Ενόπλων Δυνάμεων, προχωρούμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η συγκεκριμένη, για την κάλυψη βασικών αναγκών και την ενίσχυση της στελέχωσης των στρατιωτικών νοσοκομείων» ανέφερε ο κ. Κεφαλογιάννης.

«Παράλληλα», πρόσθεσε, «το σχέδιο νόμου που παρουσιάσαμε με τον υπουργό κ. Δένδια στο Υπουργικό Συμβούλιο τον Οκτώβριο, περιέχει, μεταξύ άλλων, ένα συνεκτικό πλέγμα μεταρρυθμίσεων για τη διαρκή βελτίωση, τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και της σταδιοδρομικής εξέλιξης των υγειονομικών μας, που καθημερινά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

