Στην εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την πρόσβαση των πολιτών στις δομές υγείας προχωρά το υπουργείο Υγείας όπως ενημέρωσε με ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

Το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ και την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., προχωρά στην εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών στις δομές υγείας.

«Οι υπηρεσίες αυτές επεκτείνουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικού προγραμματισμού ραντεβού σε ιατρούς των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και περιλαμβάνουν πλέον την ηλεκτρονική κράτηση ραντεβού με όλους τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ.

Το σύστημα είναι ήδη διαθέσιμο και λειτουργικό. Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι συμβεβλημένοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ καλούνται να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες έως τις 31 Ιανουαρίου 2025, σύμφωνα με τις οδηγίες της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Οι σχετικές οδηγίες βρίσκονται στην ενότητα “Βοήθεια” της πλατφόρμας https://e-prescription.gr/e-rv/d. Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Help Desk της Η.ΔΙ.Κ.Α. στο τηλέφωνο 11131.

Η καθολική εφαρμογή του συστήματος θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2025, επιτρέποντας στους πολίτες να κλείνουν ηλεκτρονικά τα ραντεβού τους μέσω της ιστοσελίδας http://finddoctors.gov.gr.

Με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, το Υπουργείο Υγείας δεσμεύεται να συνεχίσει να προσφέρει καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών.

