Η Κίνα έχει μοιραστεί τις περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την COVID-19 και τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών με τη διεθνή κοινότητα και το ίδιο έργο για τον εντοπισμό της προέλευσης του κορονοϊού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και σε άλλες χώρες, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο της χώρας. Πέντε χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας της COVID-19, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζήτησε και πάλι χθες, Δευτέρα, από την Κίνα να μοιραστεί τα στοιχεία και τις πληροφορίες που διαθέτει ώστε να γίνει κατανοητό πώς ξεκίνησε.

Ο Οργανισμός, που υπάγεται στα Ηνωμένα Έθνη, υπενθύμισε ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2019 το γραφείο του στην Κίνα έλαβε γνώση μιας ανακοίνωσης των υγειονομικών αρχών της Ουχάν που μιλούσαν για κρούσματα «ιογενούς πνευμονίας» στην πόλη αυτή.

«Τις εβδομάδες, τους μήνες και τα χρόνια που ακολούθησαν, η Covid-19 αναστάτωσε τη ζωή μας και τον κόσμο μας», ανέφερε ο ΠΟΥ.

Στις αρχές του μήνα, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους ρωτήθηκε αν ο κόσμος είναι καλύτερα προετοιμασμένος σήμερα για μια πιθανή μελλοντική πανδημία. «Η απάντηση είναι: και ναι και όχι. Αν η επόμενη πανδημία συνέβαινε σήμερα, ο κόσμος θα βρισκόταν αντιμέτωπος με τις ίδιες αδυναμίες που επέτρεψαν στην Covid-19 να εδραιωθεί και να εξαπλωθεί πριν από πέντε χρόνια», είπε. «Αλλά ο κόσμος πήρε και πολλά οδυνηρά μαθήματα από την πανδημία και έλαβε σημαντικά μέτρα για να ενισχύσει τις άμυνές του απέναντι σε μελλοντικές πανδημίες», πρόσθεσε.

Τον Δεκέμβριο του 2021 ξεκίνησαν διεθνείς διαβουλεύσεις ώστε να συμφωνηθούν μέτρα για την πρόληψη, την προετοιμασία και τις παρεμβάσεις σε περίπτωση μιας νέας πανδημίας. Οι 194 χώρες μέλη του ΠΟΥ, που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις, αποδέχονται το περιεχόμενο της συμφωνίας, αλλά όχι και τις πρακτικές πλευρές της. Η διορία για τον τερματισμό των διαπραγματεύσεων λήγει τον Μάιο του 2025.

Πηγή: skai.gr

