Όταν ο δρ. Νιρ Μπαρζιλάι συνάντησε την 100χρονη Χέλεν Ρέιχερτ, εκείνη κάπνιζε ένα τσιγάρο. Ο Μπαρζιλάι, διευθυντής του Τμήματος Ερευνών για τη γήρανση στην Ιατρική Σχολή Άλμπερτ Αϊνστάιν στις ΗΠΑ, θυμάται πως η αιωνόβια γυναίκα τού είχε πει ότι οι γιατροί τής είχαν επανειλημμένως ζητήσει να κόψει το τσιγάρο. Όμως, όπως είχε σχολιάσει με μια δόση μαύρου χιούμορ, όλοι αυτοί οι γιατροί έχουν πια πεθάνει, ενώ εκείνη εξακολουθούσε να ζει. Από εκείνη τη μέρα η κ. Ρέιχερτ έζησε άλλα 10 χρόνια μέχρι τον θάνατό της το 2011.

Υπάρχουν αμέτρητες ιστορίες ανθρώπων που φτάνουν τα 100 και οι καθημερινές τους συνήθειες ξεφεύγουν από τα συμβατικά πρότυπα της υγιεινής ζωής, όπως σημειώνουν σε σχετικό δημοσίευμα οι New York Times. Ωστόσο, οι έρευνες που διεξάγονται εδώ και δεκαετίες δείχνουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που αγνοούν τις ιατρικές συμβουλές σχετικά με τη διατροφή, την άσκηση, το κάπνισμα και το αλκοόλ απλώς κόβουν χρόνο από τη ζωή τους.

Τι ποσοστό της μακροζωίας σχετίζεται όμως με τον τρόπο ζωής και πόσο είναι τελικά θέμα τύχης (ορθότερα, καλών γονιδίων);

Τα χρόνια που ζούμε καθορίζονται 25% από γονίδια και 75% από περιβάλλον και συνήθειες

Μια νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε χθες Πέμπτη στο περιοδικό της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (AHA), προτείνει την απάντηση: εξαρτάται πόσα χρόνια ελπίζουμε να ζήσουμε. «Το να φτάσουμε μέχρι τα 80 ή ακόμα και τα 90 χρόνια είναι σε μεγάλο βαθμό υπό τον έλεγχό μας» δήλωσε η δρ Σοφία Μίλμαν, καθηγήτρια Ιατρικής επίσης στο Πανεπιστήμιο Άλμπερτ Αϊνστάιν. «Υπάρχουν αδιάψευστα στοιχεία που δείχνουν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι υιοθετούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής αυξάνουν και τον χρόνο τους στη γη».

Διαφορετική έρευνα που δημοσιεύτηκε πέρυσι και ανέλυε τον τρόπο ζωής περισσότερων από 276.000 ανδρών και γυναικών στις ΗΠΑ, βρήκε πως η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής μπορεί να προσθέσει έως και 24 χρόνια στις ζωές μας. Στις συνήθειες αυτές συμπεριλαμβάνεται η καλή διατροφή, η συχνή φυσική άσκηση, ο καλός ύπνος, η διαχείριση του στρες, οι δυνατές προσωπικές σχέσεις και η αποχή από το κάπνισμα, τα ναρκωτικά και την υπερβολική κατανάλωση ποτού.

Οι άνθρωποι που πληρούσαν όλα τα παραπάνω κριτήρια έζησαν κατά μέσο όρο έως τα 87 έτη. Για τους περισσότερους από εμάς αυτή η ηλικία ακούγεται αρκετά καλή. Συνολικά οι επιστήμονες υπολογίζουν πως ο χρόνος ζωής μας καθορίζεται κατά 25% από από τα γονίδια και κατά 75% από το περιβάλλον και τον τρόπο ζωής.

