ΕΟΔΥ: Αύξηση παρουσιάζει η θετικότητα των αναπνευστικών ιώσεων

Αύξηση παρουσιάζει η θετικότητα των αναπνευστικών ιώσεων, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 30 Δεκεμβρίου έως 5 Ιανουαρίου.

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε φάση ανόδου, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Καταγράφηκαν 538 νέες εισαγωγές. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 548.

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων ήταν οχτώ. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τιςπροηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν εννιά. Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 26. Ο αριθμός των θανάτων ήταν 22. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 26.

Το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα σε τέσσερις από τις έξι ελεγχθείσες περιοχές, ενώ σε μία βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα και σε μία σε υψηλά επίπεδα (με παρατηρούμενη άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα).

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παραμένει άνω του ορίου που υποδεικνύει την έναρξη της δραστηριότητας της εποχικής γρίπης (10%), μην παρουσιάζοντας μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η θετικότητα των δειγμάτων του δικτύου επιτήρησης SARI παρουσιάζει σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Καταγράφηκαν εφτά νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Συνολικά, από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έχουν καταγραφεί 31 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και τέσσερις θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 65.

Μεταξύ 1.495 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 116 (8%) θετικά δείγματα για ιούς γρίπης. Τα 112 εξ αυτών τυποποιήθηκαν, με τα 106 να ανήκουν στον τύπο Α και τα έξι στον τύπο Β.

Από τα 101 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 33 (33%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 68 (67%) στον υπότυπο Α(Η1)pdm09.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

Η θετικότητα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI) βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Τόσο η γρίπη όσο και η λοίμωξη COVID-19 σχετίζονται με σημαντικό αριθμό θανάτων μεταξύ σοβαρών περιστατικών, με τη λοίμωξη COVID-19 να υπερτερεί έναντι της γρίπης. Συστήνεται τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για εμβολιασμό, ιδιαίτερα εκείνοι που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών εκβάσεων (ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα), να εμβολιάζονται για τα δύο νοσήματα.

Πηγή: skai.gr

