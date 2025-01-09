Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέγραψε πέντε κρούσματα της νέας παραλλαγής της mpox αλλά διαβεβαίωσε ότι η εστία «περιορίστηκε αποτελεσματικά».

Η ιογενής αυτή νόσος εκδηλώνεται κυρίως με υψηλό πυρετό και την εμφάνιση δερματικών βλαβών.

Η ασθένεια που περιοριζόταν σε καμιά δεκαριά αφρικανικές χώρες μετά την ανακάλυψή της τη δεκαετία του 1970, εξαπλώθηκε το 2022 στον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ανεπτυγμένων χωρών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε τον Αύγουστο το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού του για την επιδημία της mpox, που προηγουμένως ήταν γνωστή με την ονομασία ευλογιά των πιθήκων, και το επανέλαβε τον Νοέμβριο, με τον αριθμό των κρουσμάτων και των χωρών που πλήττονται από τη νόσο να συνεχίζει να αυξάνεται.

Η Κίνα είχε ανακοινώσει τότε ότι θα υπέβαλε σε τεστ επί έξι μήνες τους ανθρώπους που εισέρχονται στην επικράτειά της.

Ωστόσο, οι κινεζικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι ανακάλυψαν μια εστία της mpox με το νέο παραλλαγμένο στέλεχος του ιού, που ονομάζεται clade 1b, πηγή της οποίας θεωρείται ένας άνθρωπος που είχε διαμείνει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Ο ιός απομονώθηκε σε τέσσερα άτομα που είχαν επαφές με τον ασθενή αυτόν, και τα οποία παρουσίασαν ελαφρά συμπτώματα, διευκρίνισε το κινεζικό Κέντρο για τον έλεγχο και την πρόληψη των ασθενειών, σε ανακοίνωσή του.

«Οι άνθρωποι που μολύνθηκαν και αυτοί που ανήκουν σε ομάδα κινδύνου λαμβάνουν θεραπεία και παρακολουθούνται από γιατρούς και η εστία ελέγχεται αποτελεσματικά», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Κανένα άλλο κρούσμα δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα στο περιβάλλον τους, πρόσθεσε το κέντρο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

