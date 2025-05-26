Ένα αρκετά κοινό μικρόβιο είναι ο στρεπτόκοκκος ενώ σύμφωνα με τον καθηγητή Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γκίκα Μαγιορκίνη, το 5 -10% το έχει στο λαιμό του χωρίς να του προκαλεί πρόβλημα, ενώ και όταν προκαλέσει πρόβλημα αυτό είναι η κλασσική αμυγδαλίτιδα.

«Δεν πρόκειται για ένα τόσο επικίνδυνο μικρόβιο» τόνισε ο καθηγητής μιλώντας στην ΕΡΤ και αναφερόμενος στον πανικό που τείνει να επικρατήσει αυτή την περίοδο σχετικά υπογράμμισε πως μόνο «σε ένα μικρό ποσοστό μπορεί να κάνει τη διεισδυτική λοίμωξη και το 10% που θα κάνουν διεισδυτική λοίμωξη είναι πιθανό να καταλήξουν».

«Πονόλαιμος χωρίς συνάχι ή καταρροή αλλά με πυρετό είναι εικόνα στρεπτοκοκκικής λοίμωξης» σημείωσε ο κ. Μαγιορκίνης αναφερόμενος στα συμπτώματα και τόνισε πως «η αξιολόγηση ενός παιδιού που έχει στρεπτόκοκκο είναι κατά πόσο έχει πρησμένες αμυγδαλές ή έχει κάποιο άλλο σύμπτωμα, όπως είναι για παράδειγμα η οστρακιά, γιατί προκαλεί οστρακιά». «Πυρετός είναι το βασικό στοιχείο και πρησμένες αμυγδαλές» επεσήμανε, ενώ πρόσθεσε πως ένα παιδί το οποίο θα κάνει τη διεισδυτική λοίμωξη δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, γεγονός μάλιστα που μπορεί να εξελιχθεί και μέσα σε λίγες ώρες.

Επιπλέον, πρόσθεσε πως «το παιδί όταν έχει διεισδυτική λοίμωξη φαίνεται. Είναι μια βαριά κατάσταση. Ούτε ξέρεις αν θα εξελιχθεί, αλλά οι πιθανότητες να εξελιχθεί, κάτι το οποίο όπως σας είπα 5 10% του πληθυσμού το κουβαλάει» προσθέτοντας πως «δεν είναι κάτι το οποίο είναι σπάνιο και δεν κυκλοφορεί… από το 5 -10% ένα πολύ μικρό ποσοστό θα την κάνει την διεισδυτική».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε πως «τα τεστ γίνονται μόνο από επαγγελματίες. Δεν θα έπρεπε κάποιος να πάρει ένα τεστ από το φαρμακείο να το κάνει μόνος του γιατί δεν μπορεί να το αξιολογήσει» σημειώνοντας επιπλέον πως και αυτό να κάνει κάποιος «πολλά από αυτά βγαίνουν και ψευδώς θετικά και ψευδώς αρνητικά» καταλήγοντας πως «θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση αυτών των τεστ στα σπίτια μόνο από μικροβιολόγο ή από κάποιον παθολόγο ή στην περίπτωση των παιδιών από έναν παιδίατρο».

«Επειδή όλοι περνάμε στρεπτόκοκκο και μπορεί να τον έχουμε και 2 και 3 φορές το χρόνο χωρίς να μας προκαλεί κάποιο πρόβλημα, δεν υπάρχει λόγος να αρχίσουμε όλους τους ασυμπτωματικούς φορείς να τους κάνουμε επιτρεπτές και να τους αναφέρουμε σαν κρούσματα γιατί δεν είναι κρούσματα» τόνισε, ενώ απαντώντας στις «φωνές» που ζητούν κλείσιμο των σχολείων μπροστά σε κρούστα σημείωσε πως δεν έχουν κάποιο αποτέλεσμα αυτά τα μέτρα τα οποία χαρακτήρισε υπερβολικά ενώ δεν αναφέρονται κιόλας ούτε από τις οδηγίες που δίνουν οι παγκόσμιοι οργανισμοί.

Τέλος, στο κομμάτι της αντιμετώπισης ο κ. Μαγιορκίνησς τόνισε πως η ένδειξη είναι να πάρει αντιβίωση προτείνοντας μάλιστα «την πιο απλή, την πιο απλή πενικιλίνη που μπορούμε να φανταστούμε».

Πηγή: skai.gr

