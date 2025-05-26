Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές, καθώς κρούσματα στρεπτόκοκκου εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, οδηγώντας στο προσωρινό κλείσιμο σχολικών μονάδων για προληπτικούς λόγους, σήμερα Δευτέρα.

Στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, κλειστό θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα στην Πλατεία Σκρα, στο οποίο στεγάζονται το 5ο και το 13ο Δημοτικό Σχολείο, καθώς και το 27ο Νηπιαγωγείο. Κλειστό θα είναι και το Κλειστό Γυμναστήριο του συγκροτήματος. Επίσης, δεν θα λειτουργήσουν το 2ο Δημοτικό Σχολείο και το 9ο Νηπιαγωγείο στην ίδια περιοχή.

Στο δήμο Δέλτα, μετά από τέσσερα περιστατικά που εντοπίστηκαν σε σχολεία των Κυμίνων και της Σίνδου, πραγματοποιούνται προληπτικές απολυμάνσεις, ενώ στον δήμο Ωραιοκάστρου, κρούσμα εντοπίστηκε στο 6ο Νηπιαγωγείο.

Στις Σέρρες, κλειστά θα παραμείνουν το 4ο και 17ο Δημοτικό Σχολείο, το 8ο και 25ο Δημοτικό Σχολείο, καθώς και το Μουσικό Σχολείο Σερρών.

Στην Αττική, τα 1ο και 5ο Νηπιαγωγεία Βύρωνα δεν θα λειτουργήσουν προληπτικά.

Τέλος, στην Κρήτη, δεν θα λειτουργήσει σήμερα το Νηπιαγωγείο Καστελλίου στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, ενώ κρούσματα έχουν εντοπιστεί και στο 2ο Νηπιαγωγείο Ατσιποπούλου Ρεθύμνου.

Πρόεδρος ΕΟΔΥ: Δεν χρειάζονται απολυμάνσεις, ούτε να κλείνουν σχολεία

Από την πλευρά του, ωστόσο, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, δηλώνει πως δεν χρειάζεται να κλείνουν τα σχολεία αλλά ούτε και να απολυμαίνονται.

«Κατανοητό είναι οι δήμοι και οι γονείς να θέλουν να κάνουν κάτι για να προστατεύσουν τα παιδιά τους, με αυτό όμως δεν θα προστατεύουν και είναι σίγουρο. Και μάλιστα μπορεί να τα εκθέτουν. Άρα δεν χρειάζεται να κλείσει το σχολείο, δεν χρειάζονται απολυμάνσεις, δεν ωφελεί καθόλου, μπορεί να κάνει και κακό. Παράκληση: Να σταματήσουν να κλείνουν τα σχολεία και να σταματήσουν τις απολυμάνσεις», είπε ο κ. Χατζηχριστοδούλου στην ΕΡΤ.

«Τι χρειάζεται να κάνουμε αν έχουμε κρούσμα σε μία τάξη; Πρώτα, το κρούσμα πρέπει να παραμείνει στο σπίτι τουλάχιστον 24 ώρες αφού πάρει αντιβίωση για να σταματήσει να μεταδίδει και μετά να πάει στο σχολείο. Στο σχολείο μέτρα ενισχυμένης ατομικής υγιεινής όπως πλύσιμο χεριών, να αποφεύγουν τα παιδιά να μοιράζονται αντικείμενα και μια αυξημένη καθαριότητα», συμπλήρωσε.

«Έχει θέση το να κλείσουμε το σχολείο με ένα ή με περισσότερα κρούσματα στρεπτόκοκκου σε μία τάξη; Όχι δεν έχει καμία θέση. Να εξηγήσω γιατί: ο στρεπτόκοκκος, ο μηνιγγιτιδόκοκκος, δεν επιβιώνουν στο περιβάλλον, δεν επιβιώνουν στις επιφάνειες. Αν θυμάστε για τον COVID λέγαμε ότι επιβιώνει λίγο στις επιφάνειες. Αυτό το μικρόβιο δεν επιβιώνει, έχει ανάγκη τον οργανισμό για να το κάνει», είπε μεταξύ άλλων.

«Εμείς ως ΕΟΔΥ, επειδή είδαμε ότι στις ευρωπαϊκές χώρες και εδώ είχαμε μια αύξηση μετά τον COVID, στήσαμε ένα σύστημα καταγραφής για τις σοβαρές μορφές, για τις διεισδυτικές. Το 2023 που στήσαμε το δίκτυο είχαμε 90 κρούσματα, το 2024 είχαμε 68 και μέχρι τις 22/5 έχουμε 24 κρούσματα περίπου. Η θνητότητα είναι μεγάλη, είναι υψηλή, είναι περίπου 25%.1 στα 4 άτομα που νοσεί περίπου πεθαίνει αλλά είναι η διεισδυτική μορφή. Ταυτόχρονα έχουμε και εκατοντάδες άλλα κρούσματα τα οποία δεν έχουν τη σοβαρότητα της διεισδυτικής μορφής του στρεπτόκοκκου», τονίζει ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, «αν μιλάμε για διεισδυτική μορφή στρεπτόκοκκου, το παιδί είναι πολύ πεσμένο. Ξεκινάει με πονόλαιμο και πυρετό και κάνει υψηλό πυρετό. Άρα οι γονείς το επόμενο που πρέπει να κάνουν, εφόσον έχουμε κρούσματα σε κάποιο σχολείο, να είναι σε εγρήγορση και με το παραμικρό σύμπτωμα στο παιδίατρο τους. Το ίδιο και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι».

Ο Χρήστος Χατζηχριστοδούλου διαχωρίζει και τα κρούσματα σε σοβαρά και λιγότερο σοβαρά: «Τα σοβαρά είναι πολύ βαριά και εξελίσσονται σε πολύ γρήγορο διάστημα και έχουν θνητότητα 25%. Αν θυμάστε και πέρυσι είχαμε στην Ηλεία δύο θανάτους σε νεαρά άτομα πέρυσι», υπενθυμίζει.

Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ ο στρεπτόκοκκος ομάδας Α μεταδίδεται μέσω:

Των μολυσμένων σταγονιδίων από τις εκκρίσεις ασθενών

Της επαφής με επιμολυσμένες επιφάνειες

Την επαφή με μολυσμένες δερματικές βλάβες ασθενών

Από υγιείς φορείς του βακτηρίου

Ο στρεπτόκοκκος ομάδας Α μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα από άτομα που είναι συμπωματικά και νοσούν, παρά από υγιείς φορείς του βακτηρίου.

Τα μέτρα πρόληψης της στρεπτοκοκκικής λοίμωξης από τον πυογόνο στρεπτόκοκκο περιλαμβάνουν:

Σωστή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και της υγιεινής των χεριών

Εφαρμογή των μέτρων ατομικής προστασίας

Αποφυγή του συγχρωτισμού και σωστό αερισμό των χώρων

Σωστή καθαριότητα και απολύμανση των επιφανειών και των συχνά χρησιμοποιούμενων αντικειμένων, σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών

Περιορισμός των ατόμων που νοσούν σε κατ’ οίκον νοσηλεία, τουλάχιστον για ένα εικοσιτετράωρο μετά την έναρξη της αντιβιοτικής τους αγωγής

