Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα 26 Μαΐου το 2ο δημοτικό σχολείο και το 9ο νηπιαγωγείο Καλαμαριάς, καθώς διαπιστώθηκε κρούσμα στρεπτόκοκκου σε μαθήτρια, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο αρμόδιος δήμος, σε συνέχεια της απόφασης για το σχολικό συγκρότημα της Πλατείας Σκρα.

Η απόφαση ελήφθη, όπως διευκρινίζεται, για προληπτικούς λόγους και στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Το σύνολο των σχολικών εγκαταστάσεων των σχολείων στην οδό Παπάγου, θα απολυμανθεί πλήρως, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία τους.

«Ο Δήμος Καλαμαριάς βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους διευθυντές των δύο σχολείων, οι οποίοι έχουν ενημερώσει τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών, ενώ για το κρούσμα ενημερώθηκε άμεσα και ο ΕΟΔΥ με τον οποίο οι υπηρεσίες του Δήμου είναι σε στενή συνεργασία. Ο Δήμος Καλαμαριάς ακολουθεί πιστά το πρωτόκολλο υγειονομικής διαχείρισης του ΕΟΔΥ, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες του, τόσο για τα σχολεία όσο και για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα με απόλυτη υπευθυνότητα και προτεραιότητα την υγεία των παιδιών και της εκπαιδευτικής κοινότητας» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Συμπτώματα, τρόποι μετάδοσης και μέτρα πρόληψης

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ο στρεπτόκοκκος ομάδας Α μεταδίδεται μέσω των μολυσμένων σταγονιδίων από τις εκκρίσεις ασθενών, της επαφής με επιμολυσμένες επιφάνειες και με μολυσμένες δερματικές βλάβες ασθενών, αλλά και από υγιείς φορείς του βακτηρίου. Τα μέτρα πρόληψης της στρεπτοκοκκικής λοίμωξης από τον πυογόνο στρεπτόκοκκο περιλαμβάνουν: σωστή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και της υγιεινής των χεριών, εφαρμογή των μέτρων ατομικής προστασίας, αποφυγή του συγχρωτισμού και σωστό αερισμό των χώρων, σωστή καθαριότητα και απολύμανση των επιφανειών και των συχνά χρησιμοποιούμενων αντικειμένων, σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών και περιορισμό των ατόμων που νοσούν σε κατ’ οίκον νοσηλεία, τουλάχιστον για ένα εικοσιτετράωρο μετά την έναρξη της αντιβιοτικής τους αγωγής.

Οι λοιμώξεις από στρεπτόκοκκο προκαλούν διάφορα συμπτώματα όπως πονόλαιμο, πυρετό, ρίγη και μυϊκούς πόνους. Οι γονείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν εκ νέου με γιατρό αν τα συμπτώματα του παιδιού δεν παρουσιάζουν βελτίωση, το παιδί τρώει λιγότερο από το κανονικό ή παρουσιάζει σημάδια αφυδάτωσης και αν φαίνεται πολύ κουρασμένο και ευερέθιστο. Στην περίπτωση των βρεφών, οι γονείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν εκ νέου με γιατρό, αν το μωρό είναι κάτω των τριών μηνών και έχει θερμοκρασία 38℃ ή είναι μεγαλύτερο από τριών μηνών και έχει θερμοκρασία 39 ℃ ή υψηλότερη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

