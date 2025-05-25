Λογαριασμός
Ρέθυμνο: Κλειστό νηπιαγωγείο μετά από κρούσματα στρεπτόκοκκου σε μαθητές

Σχετικά με το τι θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση και αφού εξεταστούν τα δεδομένα και οι εξελίξεις

Παιδιά νηπιαγωγείου σχολείο

Κλειστό για προληπτικούς λόγους, για αύριο Δευτέρα θα παραμείνει νηπιαγωγείο στο Ρέθυμνο μετά από κρούσματα στρεπτόκοκκου σε μαθητές. 

Διαπιστώθηκαν κρούσματα στρεπτόκοκκου σε μαθητές και μαθήτριες του σχολείου και συγκεκριμένα στο 2ο Νηπιαγωγείο Ατσιποπούλου Ρεθύμνου. 

Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με τη Δημοτική αρχή, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνου, ενώ θα ακολουθηθούν τα ενδεδειγμένα υγειονομικά πρωτόκολλα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Σχετικά με το τι θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση και αφού εξεταστούν τα δεδομένα και οι εξελίξεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: στρεπτόκοκκος δημόσια υγεία Ρέθυμνο
