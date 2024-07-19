Έκτακτη σύσκεψη για τα κρούσματα πανώλης των αιγοπροβάτων στη Θεσσαλία, πραγματοποιείται σήμερα στη Λάρισα υπό τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Eστίες της Πανώλης των αιγοπροβάτων εμφανίστηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, ενώ επιβεβαιώθηκε η εμφάνιση νέας εστίας της νόσου σε εκτροφή της ΠΕ Λάρισας, στο Δομένικο του Δήμου Ελασσόνας, σύμφωνα με ενημέρωση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η αρμόδια υπηρεσία, «πρόκειται για μεταδοτικό ιογενές νόσημα Υποχρεωτικής Δήλωσης που προσβάλλει μόνο τα πρόβατα και τις αίγες και απαιτεί την λήψη άμεσων έκτακτων μέτρων». Τονίζεται δε, ότι είναι η πρώτη φορά που η νόσος εμφανίζεται στη χώρα μας».

Παράλληλα η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας τονίζει προς το κοινό ότι η νόσος δεν αποτελεί κίνδυνο για την δημόσια υγεία, δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, ο οποίος δεν μολύνεται και δεν νοσεί».

Ομως συμπληρώνει πως «οι επιπτώσεις της στην κτηνοτροφία, στην τοπική οικονομία και κατ’ επέκταση στην εθνική οικονομία είναι τεράστιες και απειλούν το ζωικό κεφάλαιο της Περιφέρειας και την εξαγωγική της δραστηριότητα».

Μεταξύ άλλων η Κτηνιατρική Υπηρεσία αναφέρει ότι για να αντιμετωπιστεί με επιτυχία η παρούσα πάρα πολύ σοβαρή επιζωοτία, «χρειάζεται όλοι οι κτηνοτρόφοι και κοινό, να κατανοήσουν ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, πάντα σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων».

Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

Στην ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας τονίζεται πως τα συμπτώματα στα ευαίσθητα ζώα είναι υψηλός πυρετός, κατάπτωση και υπνηλία, δύσπνοια και βήχας, έντονες διάρροιες, αλλοιώσεις με ορώδες υγρό γύρω τα από τα μάτια και τη μύτη, έντονη σιελόρροια από το στόμα (εικόνα βρεγμένου προσώπου), αλλοιώσεις μέσα στο στόμα (λευκές πλάκες στα ούλα και στο εσωτερικό των χειλιών) και αιφνίδιοι μαζικοί θάνατοι.

Αναφορικά με τον τρόπο μετάδοσης, η υπηρεσία αναφέρει ότι: «Η μετάδοση της ασθένειας γίνεται: με την στενή επαφή των υγιών με τα άρρωστα ζώα, με άμεση επαφή με τις εκκρίσεις των άρρωστων ζώων (δάκρυα, σάλιο, ούρα, κόπρανα) και έμμεσα μέσω των μολυσμένων ζωοτροφών, της στρωμνής, των μηχανημάτων και των μέσων μεταφοράς των ζώων».

Σχετικά με τον τρόπο προστασίας του κοπαδιού, η Κτηνιατρική Υπηρεσία συμβουλεύει τους κτηνοτρόφους «να αποφεύγουν την άμεση επαφή των ζώων τους με άλλα κοπάδια άγνωστου καθεστώτος, να δανείζονται και να δανείζουν ζώα, εργαλεία και οχήματα μεταφοράς ζώων από άλλες εκτροφές, αλλά και τις παράνομες αγοραπωλησίες και παράνομες μετακινήσεις ζώων.

Επίσης πρέπει να καθαρίζουν και να απολυμαίνουν τακτικά τους χώρους της εκτροφής τους και να ελέγχουν καθημερινά το κοπάδι τους εξονυχιστικά, για την παρουσία άρρωστων ή ύποπτων ζώων. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν οτιδήποτε ανησυχητικό, θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τις αρμόδιες τοπικές κτηνιατρικές αρχές».

Τα μέτρα που λήφθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση της νόσου:

1. Γύρω από τις μολυσμένες εκτροφές δημιουργήθηκαν Ζώνες Προστασίας ακτίνας 3 χλμ και Ζώνες Επιτήρησης 10 χλμ που περιλαμβάνουν τις παρακάτω κοινότητες:

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

i. Ζώνη Προστασίας 3 χλμ: Αμούρι, Δομένικο, Πραιτώρι, Μαγούλα

ii. Ζώνη Επιτήρησης 10 χλμ: Κεφαλόβρυσο, Αγιονέρι, Παλαιόκαστρο, Ευαγγελισμός, Συκιά, Βερδικούσια, Αμπέλια, Παλιάμπελα, Βλαχογιάννι, Στεφανόβουνο, Αετοράχη, Γαλανόβρυση, Λέυκη, Μεσοχώρι, Καλύβια Ανάληψης, Παλιασκιά.

ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

i. Ζώνη Προστασίας 3 χλμ: ΤΚ Καστρακίου

ii. Ζώνη Επιτήρησης 10 χλμ: Καλαμπάκα, Καστράκι, Διάβα, Τριφύλλια, Κρύα Βρύση, Αμπέλια, Ελάφι, Μουργκάνη, Ορθοβούνι, Μεγάλη Κερασιά, Άγιος Δημήτριος, Ξηρόκαμπος, Μύκανη, Γάβρος, Σκεπάρι, Βλαχάβα, Αύρα, Αγία Παρασκευή, Σαρακήνα.

Τέλος η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναφέρει σε ανακοίνωση της ότι «επειδή η νόσος βρίσκεται σε εξέλιξη, περαιτέρω εξειδικευμένα μέτρα που θα κριθεί αναγκαίο να ληφθούν σύμφωνα με την πορεία της νόσου, θα ανακοινωθούν με αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Περιφερειακού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου της Ασθένειας της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

