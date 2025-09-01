Κρεατίνη: Το πιο παρεξηγημένο συμπλήρωμα που δεν είναι μόνο για γυμναστήριο

Του Διονύση Αδώνιδος Πάνου

Για πολλούς, η κρεατίνη είναι συνώνυμο του bodybuilding. Ένα συμπλήρωμα που "παίρνουν αυτοί που φουσκώνουν". Η αλήθεια, όμως, είναι πολύ διαφορετική – και πολύ πιο ενδιαφέρουσα.

Η κρεατίνη είναι φυσική ουσία που υπάρχει ήδη στο σώμα μας, κυρίως στους μυς και στον εγκέφαλο. Παίζει βασικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας κατά τη διάρκεια σύντομων, έντονων προσπαθειών, αλλά τα οφέλη της δεν περιορίζονται μόνο στη γυμναστική.

Τι δείχνουν οι μελέτες;

Αθλητές και άτομα με έντονη σωματική δραστηριότητα βλέπουν αύξηση στην έκρηξη δύναμης, τη μυϊκή απόδοση και τη συνολική ανάκαμψη.

Ενήλικες με υψηλές απαιτήσεις στην εργασία έχουν αναφέρει βελτίωση στην πνευματική εγρήγορση, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονης κόπωσης.

Ηλικιωμένοι ωφελούνται στην πρόληψη της σαρκοπενίας (μυϊκής απώλειας) και στη διατήρηση της κινητικότητας και της αυτονομίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχουν ενδείξεις πως η κρεατίνη μπορεί να υποστηρίξει τη γνωστική λειτουργία, ειδικά σε περιόδους στρες ή στέρησης ύπνου.

Είναι ασφαλής;

Ναι. Όταν χρησιμοποιείται στη σωστή δοσολογία (συνήθως 3–5 γραμμάρια την ημέρα), η μονοϋδρική κρεατίνη θεωρείται από τα πιο καλά μελετημένα και ασφαλή συμπληρώματα στον κόσμο. Δεν επηρεάζει την ηπατική ή νεφρική λειτουργία σε υγιή άτομα και δεν προκαλεί αφυδάτωση – όπως συχνά λέγεται λανθασμένα.

Κι όμως, δεν είναι για όλους

Αν και οι επίσημες συστάσεις επιτρέπουν τη χρήση της και σε άτομα νεαρής ηλικίας – ιδιαίτερα σε οργανωμένους αθλητές – η προσωπική μου θέση είναι πιο επιφυλακτική. Τα όργανα σε παιδιά και εφήβους (όπως τα νεφρά και το ήπαρ) δεν έχουν ολοκληρώσει πλήρως την ωρίμανσή τους, και γι’ αυτό δεν θεωρώ σωστό να επιβαρύνονται με ουσίες που αυξάνουν τις μεταβολικές απαιτήσεις.

Στις μικρές ηλικίες, η προτεραιότητα πρέπει να είναι η φυσική διατροφή, η κίνηση και η σωστή καθοδήγηση – όχι τα εργογόνα βοηθήματα.

Ποιος πρέπει να την αποφύγει;

Άτομα με νεφρική ανεπάρκεια, σοβαρές μεταβολικές διαταραχές ή σε φαρμακευτική αγωγή που επηρεάζει την κατακράτηση υγρών πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους. Για τον υπόλοιπο πληθυσμό, η χρήση της κρεατίνης είναι ασφαλής, οικονομική και δυνητικά εξαιρετικά ωφέλιμη.

Συμπέρασμα

Η κρεατίνη δεν είναι συμπλήρωμα “για να φουσκώσεις”. Είναι εργαλείο για περισσότερη ενέργεια, καλύτερη απόδοση, πρόληψη μυϊκής απώλειας και στήριξη της εγκεφαλικής λειτουργίας. Αν υπάρχει ένα συμπλήρωμα που αξίζει να του ρίξεις δεύτερη ματιά, είναι αυτό – αρκεί να χρησιμοποιείται από τα σωστά άτομα, με το σωστό λόγο

* Ο Διονύσιος - Άδωνις Πάνος είναι Κλινικός Διατροφολόγος - Φυσιοπαθητικός

