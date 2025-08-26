Το έντερό σου φταίει που έχεις νεύρα. Όχι το αφεντικό σου

Του Διονύση Αδώνιδος Πάνου

Έχεις παρατηρήσει ποτέ ότι όταν στρεσάρεσαι… χαλάει το στομάχι σου; Ή όταν δεν τρως καλά για μέρες… σε πιάνει μια μαυρίλα χωρίς λόγο; Δεν είναι ιδέα σου. Είναι το μικροβίωμά σου – τα τρισεκατομμύρια μικρόβια που ζουν στο έντερό σου και στέλνουν σήμα στον εγκέφαλο. Κυριολεκτικά.

Σήμερα ξέρουμε ότι πολλά από αυτά τα μικρόβια παράγουν σεροτονίνη, ντοπαμίνη, GABA και άλλα νευροδιαβιβαστικά που ρυθμίζουν τη διάθεση και την ψυχολογία. Δηλαδή… το “κεφάλι” σου επηρεάζεται από τα “έντερά” σου.

Ένα έντερο με φλεγμονή, φτωχή διατροφή ή ανισορροπία βακτηρίων, δεν σου δίνει μόνο πρηξίματα και καούρες. Σου δίνει νεύρα, θλίψη και brain fog.

Δεν είναι τυχαίο ότι:

άτομα με κατάθλιψη έχουν φτωχότερη μικροβιακή ποικιλία,

η λήψη προβιοτικών μπορεί να μειώσει τα επίπεδα άγχους,

και η αλλαγή διατροφής (με φυτικές ίνες, φρούτα, ζυμωμένα τρόφιμα) βελτιώνει τη διάθεση.

Ονομάζεται “άξονας εντέρου-εγκεφάλου”. Και είναι ίσως το πιο καυτό πεδίο της νευροεπιστήμης σήμερα. Μπορεί να μην σου φαίνεται σοβαρό όταν τρως δύο μέρες σουβλάκια ή πίνεις τρία φραπέ την ημέρα νηστικός. Αλλά για τα μικρόβιά σου, είναι κήρυξη πολέμου. Κι αν αυτά πέσουν, πέφτεις κι εσύ.

Το καλό;

Το μικροβίωμα είναι ζωντανό. Και μπορείς να το επηρεάσεις σε λίγες μέρες.

Δοκίμασε:

3 μέρες διατροφής με φυτικές ίνες, φρούτα, ζυμωμένα τρόφιμα, καθόλου ζάχαρη,

και ίσως ένα καλό ψυχοβιοτικό προβιοτικό.

Δες τι θα κάνει το κεφάλι σου.

Όχι μόνο το στομάχι σου.



* Ο Διονύσιος - Άδωνις Πάνος είναι Κλινικός Διατροφολόγος - Φυσιοπαθητικός

