Βουλγαρία: Κρούσματα γρίπης των πτηνών σε τρία αγροκτήματα στο νότιο τμήμα της χώρας

Η Βουλγαρία ανέφερε κρούσματα γρίπης των πτηνών σε τρία αγροκτήματα στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση για την Υγεία των Ζώων (WOAH) τη Δευτέρα, καθώς η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με εποχική έξαρση της θανατηφόρας νόσου.

Ο ιός H5N1 ανιχνεύθηκε σε τρία αγροκτήματα με συνολικό αριθμό 28.000 πτηνών στην πόλη Ρακόβσκι, σύμφωνα με την WOAH με έδρα το Παρίσι, η οποία επικαλείται έκθεση των βουλγαρικών αρχών. Σύμφωνα με την έκθεση, τουλάχιστον δύο από τις φάρμες ήταν φάρμες πάπιας.

Η εξάπλωση της γρίπης των πτηνών έχει προκαλέσει ανησυχία στις κυβερνήσεις και στον κλάδο της πτηνοτροφίας, αφού τα τελευταία χρόνια έχει καταστρέψει κοπάδια σε όλο τον κόσμο, διαταράσσοντας τον εφοδιασμό, οδηγώντας σε αύξηση των τιμών των τροφίμων και αυξάνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης στον άνθρωπο.

Πηγή: skai.gr

